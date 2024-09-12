新华社北京9月11日电 综述｜多国限制未成年人使用社交媒体

新华社记者彭茜

在互联网时代，如何引导儿童和青少年合理使用社交媒体，一直是令家长和教育者们头疼的问题。新学期伊始，一些国家正计划或已出台对未成年人使用社交媒体的监管和限制措施，希望孩子们重新回归“足球场、游泳池和网球场”。

滥用社交媒体危害大

对于未成年人来说，社交媒体如同一把“双刃剑”，恰当使用对于他们拓展认知边界、丰富社交圈子、增强沟通能力等有益；但若过度依赖，会严重危害他们的身心健康，甚至有研究者认为“滥用社交媒体”的危害堪比“酒精成瘾”。

多项研究发现，不当使用社交媒体会对未成年人心理、认知、情绪和行为等产生负面影响。澳大利亚国立大学近日发表的研究显示，经常使用社交媒体会对高中生的生活满意度产生负面影响。英国《柳叶刀·儿童与青少年健康》2019年刊登的研究证实，过度使用社交媒体与青少年抑郁症之间存在关联。

今年4月，联合国教科文组织发布报告称，尽管数字技术可以提高教学质量、强化学习效果，但也带来了侵犯隐私、分散学习注意力、网络霸凌等风险。报告呼吁加大包括媒体和信息素养等方面的教育投资，同时加强对数字平台的科学监管。

报告还揭示了社交媒体如何放大性别刻板印象，对女童的福祉、学习、职业选择产生负面影响。报告援引“脸书”调查结果称，32%的受访少女表示，当她们对自己的身材不满意时，社交媒体平台“照片墙”会加剧这种感觉。此外，女童比男童遭受更多的网络霸凌。

对此，专家认为，家长、教育者等需要引导儿童和青少年更平衡、合理地使用社交媒体，规避滥用风险；而政府和相关部门则应加强对社交媒体平台的监管力度，根据不同年龄段的身心发展特点出台有针对性的方案，营造对儿童和青少年成长更加安全、健康的网络环境。

多国出台限制措施

澳大利亚总理阿尔巴尼斯10日接受媒体采访时表示，澳政府将在2024年年底前提交草案，拟将使用社交媒体的最低年龄定在14岁至16岁之间，以确保澳儿童得到更好的保护。他说，社交媒体将孩子们从真实的伙伴和真实的体验中带走，正在造成社会危害。

此前，澳大利亚前高等法院首席大法官罗伯特·弗伦奇曾发布一份有关儿童社交媒体安全的报告。报告提议禁止14岁以下儿童使用社交媒体，并要求社交媒体平台在允许14岁和15岁儿童使用前应获得家长同意。阿尔巴尼斯表示，联邦政府起草法案时将参考弗伦奇的建议。

美国多个州酝酿加强对未成年人使用社交媒体的监管。今年3月，美国佛罗里达州签署了一项州议会通过的法案，规定该州不满14岁居民不得开设社交媒体账号；14岁以上未满16岁的未成年人开设社交媒体账号需要获得家长同意。该法案将于明年1月1日起生效。

美联社说，一旦付诸实施，这将是美国迄今最严厉的限制未成年人使用社交媒体的法律之一。去年3月，犹他州成为美国第一个出台类似法律的州。随后，阿肯色州也通过了一项法案，要求未成年人注册新的社交媒体账号时必须获得家长同意，但被不服者起诉至联邦法院，法官去年8月裁定叫停该法实施。

欧盟委员会今年5月宣布，已根据欧盟《数字服务法案》在未成年人保护等方面的规定，启动对社交媒体平台“脸书”和“照片墙”的母公司“元”公司的调查程序。欧委会认为“脸书”和“照片墙”的算法、界面设计等存在风险，系统可能会利用未成年人的弱点和缺乏经验等特点，导致未成年人成瘾，引发或强化“兔子洞效应”。该效应用来比喻用户被平台内容和算法吸引，无法轻易离开，逐渐脱离现实生活。

除此之外，还有国家禁止儿童在课堂使用电子产品，从“源头”上限制儿童接触社交媒体。荷兰各地小学课堂自9月2日起禁用手机、智能手表和平板电脑等电子产品。早在今年初，荷兰中学课堂就实施了这一规定。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)