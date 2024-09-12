新华社合肥9月11日电（记者周畅）2024国际生态拉力杯（中国站）暨2024大黄山国际生态汽车拉力赛将于9月26日至30日在安徽举办，这是该项赛事首次在中国举办。

“国际生态拉力杯”是国际汽车联合会专门为新能源汽车打造的一项国际顶级赛事，旨在通过赛事活动推动新能源汽车普及和发展。这是安徽首次举办新能源汽车比赛，40辆比赛用车均为国产量产型新能源汽车，奇瑞、蔚来、江淮、大众等多个新能源汽车品牌将在赛事中亮相。

“该项赛事首次走进亚洲，首选中国，落地安徽，意义重大。”安徽省体育局副局长秦旭说。

本次比赛将有80名国内外车手参赛，其中20名国际车手均为历届分站赛获奖者。比赛全程共5个赛段，总里程约800公里，线路串联合肥市、芜湖市两大新能源汽车产业集聚区，途经宣城桃花潭风景区、黄山风景区、池州九华山风景区、安庆天柱山风景区。

“这一活动不仅引进了一场国际顶级赛事，也有利于安徽新能源汽车品牌更好进入海外市场。”国际汽车联合会荣誉副主席万和平说，“通过一场赛事认识一座城市，已成为人们新的生活方式，此次比赛可以进一步发挥体育赛事助推经济社会发展的独特作用，推动新能源汽车运动的普及。”

安徽省发展改革委二级巡视员汪毅表示，本次赛事参赛车辆和保障车辆将进入国际汽联赛车目录。未来，国外车手可以直接选用中国的新能源车参加比赛。“此次‘国际生态拉力杯’落户安徽，不仅是对安徽汽车产业实力的认可，也是我们进一步推动汽车文化建设和品牌塑造的重要契机。”

比赛期间，围绕汽车拉力主题和地方文化特色，安徽省将举办汽车文化主题活动、非遗体验和文化演艺活动及特色推介展销活动。

“我们将进一步推动体文旅深度融合，积极寻找体育和文旅产业链上的对接点，持续打响‘跟着赛事去旅游’品牌。”安徽省文化和旅游厅副厅长邵海卫说。

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