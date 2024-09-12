新华社伊斯坦布尔9月11日电（记者马则刚 刘磊）中国驻伊斯坦布尔总领事馆和土耳其对外经济关系委员会10日共同举办“开放的中国，共赢的世界”宣介会，100余名与会人士就中国经济发展、中土经贸合作以及土耳其赴华人员有关便利化政策等分享经验。

中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东发言时表示，进一步全面深化改革、推进中国式现代化，将为中土关系发展以及经贸等各领域合作带来新机遇，中土两国将继续深化务实合作，密切人文往来，共同书写中土战略合作关系新篇章。

土耳其对外经济关系委员会土中理事会主席科尔汗·库尔德奥卢表示，中国吸引着来自世界各地的投资者和企业家，中国取得的经济成就为众多土耳其企业提供了新发展机遇，欢迎中国企业加大对土投资，为双边合作增添新动能。

伊斯坦布尔商会副会长艾哈迈德·厄泽尔表示，中国取得了令人瞩目的经济与社会发展成就。中国以适合自身情况的发展道路，实现了经济社会层面的深刻变革，激发了市场活力。共建“一带一路”倡议与土耳其“中间走廊”计划深度对接，为土中关系发展创造了新机遇。

会上，中国驻伊斯坦布尔总领事馆、中国工商银行（土耳其）股份有限公司分别介绍了近期实施的便利中外人员往来以及来华外国人士支付便利化等举措，现场答疑解惑并进行演示。

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