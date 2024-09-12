新华社北京9月11日电 俄罗斯联邦安全会议秘书、前国防部长谢尔盖·绍伊古10日宣布，俄罗斯军队8月以来已在顿巴斯地区推进将近1000平方公里。美国总统约瑟夫·拜登同日称，美方正在研究解除限制乌克兰使用美制远程武器打击俄罗斯境内纵深目标的可能性。

俄军推进

俄罗斯国防部10日通报称，俄军已控制包括克拉斯诺霍里夫卡、沃佳涅在内的顿涅茨克多座村庄。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄国防部长安德烈·别洛乌索夫致电祝贺俄军攻下上述地区。

这是5月11日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社发（亚历山大摄）

绍伊古10日发表电视讲话时说，乌克兰军队上月突袭与乌克兰接壤的俄罗斯边境州库尔斯克意在提高自己在谈判中的地位，并分散俄军在顿巴斯地区部署，但俄军加快了对顿巴斯的攻势。

绍伊古还传达了总统弗拉基米尔·普京的立场，称只要乌军还驻留在俄罗斯领土，俄方就不会与乌克兰政府对话。

乌克兰武装力量总参谋部10日称，乌军在克拉斯诺霍里夫卡等地抵抗俄军。另据乌总统弗拉基米尔·泽连斯基说法，乌军仍驻守在战事最激烈的波克罗夫斯克和库拉霍韦两地，但他没有透露具体战场形势。

乌总统泽连斯基对乌军突入库尔斯克的行动效果颇为乐观，称该行动实现多重目标，包括阻止俄军从库尔斯克方向进犯乌边境地区。不过，普京上周说，乌克兰对库尔斯克的突袭并未迟滞俄军在顿涅茨克的攻势，这一军事行动反而导致乌境内前线军力不足。

美“拱火”

拜登10日回答记者有关是否会解除对乌克兰使用美制远程武器打击俄罗斯境内目标的限制时表示，美国政府正在研究这一议题。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

美国阿克西奥斯新闻网站以美国国会众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔为消息源报道，美国国务卿安东尼·布林肯11日访问乌克兰期间或通知乌方，美方允许乌方使用美制陆军战术导弹系统打击俄境内目标。

美制陆军战术导弹系统配备全球定位系统，射程可覆盖克里米亚等地军事目标。

另据英国《泰晤士报》10日援引英国政府消息人士说法报道，美国政府内部要求“松绑”对乌克兰武器使用限制的官员正在极力说服拜登等人，美国政府今后数周内可能改变先前禁止乌方使用美制远程武器打击俄罗斯境内目标的要求。

美国政府5月同意乌克兰有限使用美制武器打击俄罗斯境内目标，但仅限于与乌克兰东北部哈尔科夫州接壤的俄边境地区，意在击退俄军在哈尔科夫州的攻势。此外，北大西洋公约组织多个成员国均支持乌克兰使用西方援助武器打击俄境内目标。

普京先前警告，一些西方国家提议允许乌克兰使用外国援助武器打击俄罗斯境内目标是在“玩火”，会引发“严重后果”。

卫星通讯社11日援引美国芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默的话报道，战场形势正向有利于俄罗斯的方向发展。乌克兰或在某个时候承认无法支撑下去而同意谈判，“俄罗斯则将以胜利者身份出现在谈判桌前”。（王逸君）

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