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哈里斯和特朗普在电视辩论中相互猛烈抨击

2024年09月12日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社美国费城9月10日电（记者熊茂伶 谭晶晶）美国副总统、民主党总统候选人哈里斯和美国前总统、共和党总统候选人特朗普10日晚进行了首次电视辩论。

　　这场辩论由美国广播公司主办、在位于宾夕法尼亚州费城的国家宪法中心内举行。两人从握手并相互问候开始，但在接下来100多分钟时间里，彼此猛烈抨击，火药味十足。

　　面对主持人提出的美国人是否比4年前过得更好等经济话题，哈里斯声称本届政府主要在替特朗普政府收拾烂摊子，特朗普财税政策服务于美国富豪和大企业。特朗普回击称，美国经济“糟糕”、通货膨胀问题严重，美国正处于第三次世界大战的边缘。

　　哈里斯和特朗普随后还就移民和边境安全、堕胎权、对外政策、医保等大选热门话题展开激辩，二人相互指责对方说谎、缺乏施政计划。特朗普把大量移民从南部边境非法涌入美国归咎于哈里斯，称美国正在“衰落”“消亡”。哈里斯提及特朗普被起诉和弹劾，称他搞不清事实和状况，被世界领导人嘲笑。

　　有美国媒体描述，这场备受关注的辩论沦为一场恶语相向的口水仗，就两位候选人的主要政策立场和主张而言，美国选民面对的是截然不同的两条道路。

　　辩论后，双方团队都声称自己是赢家。哈里斯团队发表声明说，哈里斯为美国提供了一条新的前进之路，将彻底终结特朗普带来的“黑暗和分裂”。哈里斯团队还挑战特朗普进行第二场辩论。特朗普在社交媒体上发帖称，这是他发挥最好的一次辩论，并指责辩论主持人偏袒哈里斯。

　　当天，在举行辩论的国家宪法中心附近，巴勒斯坦支持者举行示威活动，抗议美国政府对巴以冲突的应对。哈里斯和特朗普各自的支持者也在附近聚集。近期多项民调显示，两人选情胶着。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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