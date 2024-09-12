当地时间9月11日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离安哥拉罗安达港。这是欢送仪式现场。新华社发（刘志磊 摄）

新华社罗安达9月11日电（刘志磊 高庶民）执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船结束对安哥拉的7天友好访问，11日驶离罗安达港，前往本次任务第七站刚果（布）。

访问期间，医院船累计为6700余人次提供医疗服务，成功实施白内障复明、胆囊切除等手术，顺利接生一名“和平宝宝”。此外，任务人员代表还走进儿童之家、孔子学院、海军基地，开展健康巡诊、文化联谊和体育赛事活动。

当地时间9月6日，中国海军“和平方舟”号医院船在安哥拉罗安达开展医疗服务。新华社发（刘志磊 摄）

当地时间9月11日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离安哥拉罗安达港，医护人员挥别送行人群。新华社发（曹春耀 摄）

当地时间9月6日，中国海军“和平方舟”号医院船在安哥拉罗安达开展医疗服务。新华社发（刘志磊 摄）

当地时间9月6日，中国海军“和平方舟”号医院船在安哥拉罗安达开展医疗服务。新华社发（刘志磊 摄）

当地时间9月6日，中国海军“和平方舟”号医院船在安哥拉罗安达开展医疗服务。新华社发（刘志磊 摄）

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