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中国电动汽车集体“首秀”法兰克福汽配展

2024年09月12日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福9月10日电（记者刘向）为期5天的法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会10日开幕。吉利、比亚迪等多家中国电动汽车品牌首次集体亮相，被德国媒体和业内人士视为本次展会一大看点。

　　《法兰克福汇报》等多家德国媒体在展会报道中特别关注到中国电动汽车的汽配展“首秀”。展会组织方在9日的新闻发布会上说，中国电动汽车来法兰克福参展有助于“在专业领域建立信任”。

　　在中国电动汽车展馆内，记者看到吉利、比亚迪、阿维塔、红旗和东风小康等中国车企纷纷推出各自着眼海外市场的新款车型、主打产品。吉利控股集团展台前，多款电动汽车新品吸引大量观众围观。吉利控股集团副总裁杨学良当天对媒体说，今年1月至8月吉利控股集团累计出口销量近27.5万辆汽车，同比增长超71%。

　　红旗展台展出了两款最新的新能源车型，东风小康则推出三款新车型。此外，阿维塔和比亚迪展出的多款车型也吸引不少人驻足。

　　两年一次的法兰克福汽配展是全球汽车零配件和售后服务领域最重要的行业盛会之一，是专门面向汽车后市场的行业展会，今年吸引来自80个国家和地区的约4200家参展商。展会组织方说，今年全球汽车维修市场的配件收入预计将增长7%，达到4150亿欧元。到2030年，预计市场规模将达到6310亿欧元。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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