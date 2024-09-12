西班牙首相桑切斯于9月8日至11日对中国进行正式访问。10日，桑切斯在上海出席中国-西班牙商务论坛，并参加上海西班牙文化中心（塞万提斯学院）揭牌仪式，致力于推动两国进一步加强经贸往来和人文交流。

在出席中国-西班牙商务论坛时，桑切斯强调了绿色经济合作对于两国关系的重要性，提出未来可以更加有效地合作。

9月10日，西班牙首相桑切斯在中国-西班牙商务论坛上致辞。新华社记者 方喆 摄

桑切斯特别谈及当前复杂的国际贸易形势，针对欧盟对中国电动汽车加征关税，他说：“西班牙呼吁在世贸框架内进行对话寻求解决方案。我们要发展经贸关系，避免贸易战，因为这对全球都没有好处。”

在桑切斯见证下，西班牙政府与中国远景能源有限公司签署氢能合作协议。根据协议，远景公司将在西班牙建设零碳氢能产业园，布局氢能装备工厂和绿氢产业链，助力西班牙和欧洲的碳中和转型和绿色新工业体系建设。

在人文交流方面，桑切斯出席上海西班牙文化中心（塞万提斯学院）的揭牌仪式。

他说：“西中两国对语言教学与人文交流的共同重视，不仅有利于双边关系的发展，还在太平洋间搭建起一座桥梁，连接起中国与拉美和加勒比地区。”

塞万提斯学院是西班牙于1991年创建的公共机构，继2006年北京西班牙文化中心（塞万提斯学院）成立之后，上海西班牙文化中心（塞万提斯学院）是该机构在中国开设的第二个中心。（记者唐斯琦）

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