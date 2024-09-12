新华社布鲁塞尔9月10日电（记者张兆卿 陈文仙）欧盟委员会10日宣布，正式就建立人工智能工厂发起招标，旨在通过人工智能工厂提升欧盟在人工智能领域的全球竞争力。

欧盟委员会当天发布公报说，欧盟委员会今年1月提出人工智能创新计划，建立人工智能工厂是该计划的重要组成部分。这些人工智能工厂将围绕隶属于“欧洲高性能计算联合体”的超级计算机建立，未来将向初创企业、各行业及研究人员等欧洲用户开放。人工智能工厂将汇集计算能力、数据和人才等发展人工智能所需的关键要素。借助隶属于“欧洲高性能计算联合体”的超级计算机并通过提供数据访问、计算和存储等服务，这些人工智能工厂可以帮助开发人员训练人工智能大模型。

这些人工智能工厂还将与欧盟成员国的人工智能倡议相衔接，共同创造一个充满活力的人工智能生态系统。人工智能工厂的建立将推动人工智能技术在欧洲多个行业的开发和应用，包括医疗保健、能源、汽车与运输、国防与航空航天、机器人与制造业、清洁技术与农业技术等。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲必须努力成为人工智能创新领域的全球领导者，人工智能工厂将有助于确保欧洲在人工智能这一变革性技术领域处于前沿地位。

负责数字政策和竞争事务的欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格表示，人工智能工厂将通过发挥欧洲自主研发的超级计算机的巨大潜力，帮助欧洲中小企业、科学家和初创企业成长为人工智能领域的创新者。

根据公报，该招标计划将得到来自“数字欧洲”项目和“地平线欧洲”计划的近10亿欧元资助，欧盟成员国将提供等额的资金支持。滚动招标将持续至2025年12月31日，首个截止日期为今年11月4日。只要资金到位，之后每3个月将设置一个截止日期。

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