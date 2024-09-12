人民网曼谷9月11日电 （记者孙广勇）9月7日，由中国驻孔敬总领事馆、泰国华文民校协会支持、泰国东北部华文民校联谊会主办、孔敬府春彭德教青华公学及玛哈沙拉坎大学孔子学院联合承办的泰国东北部华文民校联谊会2024年第十三届中文学术比赛在春彭德教青华公学正式拉开帷幕。本届中文学术比赛适逢春彭德教青华公学建校20周年。

中国驻孔敬代总领事杨宁、孔敬府春彭县县长奥伊哉、泰国华文民校协会主席黄迨光等嘉宾以及泰国东北部华文民校参赛师生等近千人出席比赛活动和校庆活动。

本届大赛共有来自泰国东北部各华校民校联谊会各理事学校在校学生和指导老师800余人参加，玛哈沙拉坎大学孔子学院聘任39名在玛哈沙拉坎大学留学的中国高校教师担任评委，他们大多数是舞蹈、声乐、书法、绘画等方面的专业教师。大赛包括演讲、讲故事、朗诵、书法、唱歌、舞蹈、话剧小品、绘画等八大板块的13项比赛项目，各项比赛依据不同的年龄段划分组别：小学一至三年级为第一阶段、小学四至六年级为第二阶段、初一至三年级为第三阶段、高一至三年级为第四阶段。

比赛从上午8点开始，于中午结束。下午1点，大赛闭幕仪式、周年庆祝活动、颁奖典礼依次举办。本届比赛赛出的不仅是泰东北华文民校学生的中文和才艺水平，更赛出中泰人民深厚的友谊之情。

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