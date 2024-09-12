韩志强

中泰是好邻居、好亲戚、好伙伴。2022年11月，习近平主席对泰国进行国事访问，中泰双方就构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体达成重要共识，两国关系进入共建命运共同体的新时代。在两国领导人战略引领和两国各界共同努力下，中泰命运共同体建设扎实推进、成果丰硕。

中泰两国始终支持对方走符合自身国情的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，是不同社会制度国家间友好合作的典范。两国务实合作走在中国同东盟国家合作前列。中国连续10余年保持泰国最大贸易伙伴地位，2023年中泰贸易规模超过1260亿美元，泰国的榴莲、山竹等水果深受中国消费者喜爱。中国已跃升为泰国最大外资来源国，2023年对泰投资超过46亿美元，同比增长109%，占泰国吸引外国直接投资总额的25%。两国实现互免签证后，双方游客往来更加频繁。展望未来，中泰命运共同体建设将迎来诸多新机遇。

产业发展合作的新机遇。泰国政府提出“八大愿景”等发展战略，电动汽车、数字经济等领域发展设想同中国新质生产力发展要求高度契合。双方将有效对接各自发展战略，推动高质量共建“一带一路”不断取得新成效，并不断培育新增长点，推动新领域合作。中资企业可以继续发挥技术、资金等优势，带动泰国产业升级，造福两国人民。

南北大通道建设带来互联互通的新机遇。中老铁路已实现同泰国既有米轨铁路联通，中国云南西双版纳关累港口岸进境水果指定监管场地正式投入使用，开辟了中国从东盟国家进口农产品的新通道。中泰两国正在加速建设中泰高铁一期工程，并争取尽快启动二期工程合作，中老泰三方正在商讨新的连接线建设，这条纵贯中南半岛的南北交通大动脉将带来中老泰联通发展、共享繁荣的新局面。

共同维护地区和平发展的新机遇。泰国是现任澜湄合作共同主席国。今年8月，澜湄合作第九次外长会在泰国清迈成功召开，为共同构建面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体注入新动力。泰国已正式申请加入金砖国家机制，中泰有望在该机制框架下加强沟通协调，壮大全球南方声音。

“中泰一家亲”内涵不断升华的新机遇。中泰友好绵延千年，两国人民情同手足。随着中泰各领域合作日益深入，泰国社会各界对华情感认同不断增强。泰国电影《姥姥的外孙》在中泰两国广受欢迎，传统文化共鸣让两国人民的心更近、情更深。

明年将迎来中泰建交50周年。身在曼谷，我强烈感受到泰国各界对中泰友好的饱满热情和两国互利合作昂扬向上的势头。我相信中泰两国政府和两国人民将不断赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，把两国传统友好的优势转化为合作共赢的动力，共同创造中泰命运共同体更美好的明天。

（作者为中国驻泰国大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 17 版）

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