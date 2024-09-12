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中国人权研究会代表团访问墨西哥、智利、巴西

2024年09月12日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社里约热内卢9月10日电  中国人权研究会会长白玛赤林率中国人权研究会代表团2日至10日访问墨西哥、智利和巴西。

　　代表团向三国有关方面深入宣介习近平总书记关于尊重和保障人权的重要论述，以及当代中国人权观的深刻内涵，重点宣传阐释中共二十届三中全会决定中关于发展全过程人民民主、完善中国特色社会主义法治体系、坚持正确人权观加强人权执法司法保障、注重统筹发展与安全的重要部署，系统介绍中国在人权理论研究、人权知识普及、人权法治保障、人权国际交流等方面的举措和成绩。

　　三国各界人士高度赞赏中国人权发展理念、道路和成就，表示愿意学习借鉴人权发展经验，希望共同增进人权领域交流合作。

　　墨西哥参议员阿纳亚说，将人民幸福生活作为最大人权是非常先进的理念，中国的理念和做法都已经远远走在前头。智利众议长卡里奥拉表示，希望与中国进一步加强人权方面的交流，将更多真实的信息传递给议会和人民。巴中友好协会主席恩里克赞赏中国走符合本国国情的人权发展道路，认为发展中国家应从自身条件出发，独立自主地选择适合自己的人权发展路径。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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