布萨尼·恩格卡维尼

2024年中非合作论坛北京峰会举世瞩目。通过此次峰会，非中双方将进一步加强合作，携手构建高水平非中命运共同体。

非洲积极参与中国提出的全球发展倡议。迄今，全球发展项目库项目总数超过1000个，已完成和正在实施的项目达500多个，其中超过1/3的项目惠及非洲国家。全球发展和南南合作基金为非洲和其他发展中国家推进可持续发展提供重要支持。中方将该基金升级并增资至40亿美元，将更好促进减贫、公共卫生、人力资源、粮食安全、数字互联互通、绿色发展等领域的国际合作。

“贸易促进工程”是中非合作论坛“九项工程”的重要内容。2023年，中非贸易额达2821亿美元，与2021年相比增长了近11%。截至今年6月底，中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税。中国建立非洲农产品输华“绿色通道”，与14个非洲国家签署了22项农产品输华准入议定书。这些举措织密非中经贸合作网络，有力促进非洲经济发展。

在投资方面，截至2023年年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。过去3年，中国企业在非洲投资建设的经贸合作区覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，吸引千余家企业入驻，为当地纳税增收、出口创汇作出重要贡献。随着中非民间投资促进平台、中非跨境人民币中心正式设立，双方金融合作不断推进，助力非洲可持续发展。

绿色发展是非中共同的追求。非中积极实施“中非绿色创新计划”和“中非绿色使者计划”，支持“非洲绿色长城”建设。中企助力非洲可再生能源项目建设，如尼日利亚宗格鲁水电站、中非共和国萨卡伊光伏电站等。这些项目有助于非洲推进绿色低碳转型。

中国通过各种举措支持非洲农业发展，帮助非洲推进减贫事业。“九项工程”框架下的“减贫惠农工程”立项实施援马拉维、布隆迪、科特迪瓦农业技术援助等47个减贫和农业项目，充分发挥24个援非农业技术示范中心作用，派出农业专家500余人次，向吉布提、冈比亚、马里等30余国提供近7亿元人民币紧急粮食援助。

能力建设一直是非中合作的重要组成部分。中国携手非方开展“非洲留学生就业直通车”活动，设立多个奖学金专项，成立南南合作与发展学院，在非洲建成17个鲁班工坊，为非洲国家培养了一大批高技能人才。

目前，“九项工程”项下对非援助和发展合作项目已全部落实，为支持非洲经济社会发展作出了积极贡献，有力促进非中关系发展。事实充分表明，非中合作取得实实在在成果，惠及非中人民。

（作者为南非国家行政学院院长）

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)