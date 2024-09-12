本报福州9月11日电 （记者张天培）第三次中国—太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话11日在福建福州举行，国务委员、公安部部长王小洪与斐济内政和移民部长皮奥·蒂科杜阿杜阿担任共同主席并作主旨发言。

王小洪表示，习近平主席对中国与太平洋岛国合作原则的阐述以及与各岛国领导人达成的重要共识，为我们开展执法安全合作指明了方向。中方愿同各方一道，围绕“让合作更专业、更高效、更友好，让岛国更安全”的永久主题，聚焦建立更友好的合作关系、形成更高效的合作方式、打造更专业的执法队伍，以高水平安全保障高质量发展，实现地区持久安全，谱写互利互助、合作共赢的中国—太平洋岛国执法安全合作新篇章，推动构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

瓦努阿图、汤加、所罗门群岛、基里巴斯、瑙鲁、巴布亚新几内亚、萨摩亚代表团团长作了发言。

会前，王小洪分别会见了皮奥·蒂科杜阿杜阿和所罗门群岛警察、国家安全与惩教部部长塔南加达。

会见皮奥·蒂科杜阿杜阿时，王小洪表示，中方高度重视与斐方的执法安全合作，愿同斐方切实增进合作互信，着力提升执法能力，共同应对贩毒等跨国犯罪，更好造福两国人民。

皮奥·蒂科杜阿杜阿表示，斐方感谢中方举办中国—太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话，愿与各方共同努力，推动此次对话取得丰硕成果。

会见塔南加达时，王小洪表示，中方愿同所方持续深化执法安全领域务实合作，携手踏上高水平中所警务合作新征程，为构建新时代中所命运共同体保驾护航。

塔南加达表示，所方坚定恪守一个中国原则，愿学习借鉴中方成功经验，更好应对毒品犯罪、网络犯罪等安全风险挑战。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 02 版）

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