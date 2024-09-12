新华社圣彼得堡9月11日电 （记者安晓萌）9月11日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡出席第十四次金砖国家安全事务高级代表会议。俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古主持会议，巴西总统首席特别顾问阿莫林、印度国家安全顾问多瓦尔、南非总统府部长恩特沙韦尼、埃及国家安全委员会秘书长埃尔丁、阿联酋国家最高安全委员会秘书长沙姆西、伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安、埃塞俄比亚国家安全部门负责人等出席。会议围绕全球安全威胁、反恐和网络安全、全球治理等议题深入交换意见，为今年金砖国家领导人喀山峰会做了必要政治准备。

王毅欢迎新成员加入金砖大家庭，表示当今世界进入新的动荡变革期，各种安全威胁交织共振，和平赤字、安全赤字有增无减，针对广大发展中国家的干涉、遏制、霸凌甚嚣尘上。在此背景下，金砖国家共商合作大计，共谋和平良策，具有特殊重要意义。18年来，金砖机制始终秉持开放、包容、合作、共赢的原则，树立起南南合作的一面旗帜。金砖国家日益成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量，在国际事务中积极、稳定、向善的作用更加突出。去年，金砖迈出扩员历史性步伐，充分展现金砖机制的强大生命力和感召力。我们要充分发挥“大金砖”的战略意义和政治效应，坚持独立自主、团结协作、共同发展，做和平共处的践行者、多边主义的建设者、政治解决的推动者、公道正义的捍卫者，维护发展中国家正当权益，拓展新兴市场国家发展空间，在全球治理体系中发出更加明确一致的金砖之声。

王毅表示，安代会是金砖国家政治安全合作的核心机制。我们要用好用足这一机制，加强战略协调，照顾彼此核心利益和重大关切，维护各自主权、安全和发展利益，推动国际体系朝着更加公正合理的方向发展，为捍卫世界和平安宁贡献积极力量。中方将全力支持俄罗斯主席国工作，深化战略沟通，凝聚广泛共识，为喀山峰会做好政治准备，推动峰会取得丰硕成果。

各方高度评价金砖合作机制独特作用和显著成果，表示金砖国家秉持平等原则，兼顾各方利益，影响力吸引力不断提升。面对当今诸多全球性安全挑战，金砖国家应继续与志同道合的伙伴密切协作，反对单边主义、建设多极世界，维护以国际法为基石的国际秩序，为捍卫公道正义、促进和平安全贡献力量。

与会期间，王毅还出席金砖国家同“全球南方”国家对话会，并分别同巴西、埃及、印度、伊朗、塞尔维亚等各方国家安全事务高级代表举行双边会见。

《 人民日报 》（ 2024年09月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)