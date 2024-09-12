近日，在福建厦门举行的2024国际投资论坛发布了《中国双向投资报告2024》。报告显示，中国开放合作吸引力正不断增强，双向投资实现新发展，促进与世界互利共赢。

报告采取“1+4”结构，分为主报告与地区篇、开放平台篇、协会篇、产业篇共4个篇目11个专题报告。报告指出，全球FDI（外国直接投资）拥有可持续投资、数字化转型、新兴市场、区域合作、韧性与创新5个机遇，看好可再生能源、技术与数字经济、医疗保健与生物技术等产业。

报告认为，面对复杂严峻的国际环境和全球跨境投资下滑的不利影响，中国坚持更大力度吸引和利用外资，坚持发挥两个市场、两种资源联动效应。2023年成为全球第二大外资流入国，对外直接投资居全球第三位，双向投资量稳质升、亮点突出。

报告还提到，吸引外资方面，中国正推出更大力度的吸引外资政策，开放合作吸引力不断增强。2023年，中国实际利用外资约1633亿美元，为历史第三高；对外投资方面，中国对外投资政策正逐步健全完善，对外投资合作平稳健康发展。2023年，中国全行业对外直接投资金额达1478.5亿美元，对外投资大国地位进一步稳固。

国务院发展研究中心对外经济研究部副部长罗雨泽说，中国双向投资促进与世界互利共赢。在华外资企业享受中国市场机遇和发展红利，实现了自身的盈利增长。中国双向投资不仅为全球经济注入更多确定性和增长新动力，同时提升了东道国的发展能力。

报告由中国国际投资贸易洽谈会组委会、国务院发展研究中心对外经济研究部、国务院发展研究中心信息中心共同编制。

2024国际投资论坛是第24届中国国际投资贸易洽谈会同期举办的配套活动。本届投洽会近日在福建厦门开幕，以“投资链接世界”为年度主题，展览总面积达12万平方米，共有119个国家和地区参会参展。

（据新华社厦门电 记者庞梦霞）

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