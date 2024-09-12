本报记者 林子涵

九月六日上午，第八届中非企业家大会开幕式在北京国家会议中心举行。图为记者在大会开幕式上做记录。

新华社记者 陈晔华摄

参加中非企业家大会的代表在会场洽谈握手。

本报记者 林子涵摄

由中国贸促会和商务部共同主办的第八届中非企业家大会近日举办。出席中非合作论坛北京峰会的非方领导人及中非企业家代表、相关国际组织和机构代表约1000人参与会议，共话商机，畅谈合作。

非洲企业家代表表示，非中经贸合作近年来取得丰硕成果，为非中携手推进现代化提供了有力支撑。中非合作论坛北京峰会提出的务实合作新举措，将为非中经贸往来创造新机遇。期待非中更加紧密团结协作，推动非中经贸合作取得新的丰硕成果。

“非中务实合作有效回应了非洲发展需求”

中非合作论坛成立24年来，中非经贸合作实现跨越式发展，中非贸易规模屡创新高，中非投资合作稳步增长。截至2023年底，中国对非洲直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。过去3年，中国企业为当地创造超过110万个就业岗位，投资建设的经贸合作区覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，吸引超过千家企业入区，为当地纳税增收、出口创汇作出重要贡献。

“中国是非洲第一大贸易和投资伙伴。中国的投资和技术正推动非洲产业升级，促进非洲大陆发展。”非洲工商会联盟秘书长阿拉·伊兹今年是第五次参加中非企业家大会，他对记者表示，非中在共建“一带一路”和中非合作论坛等机制平台上不断深化合作，在加工制造、商贸物流、农业发展及人才培养等多领域取得了显著成果。“非中务实合作有效回应了非洲发展需求，为双方带来了广阔机遇”。

“中国是津巴布韦农产品最大的进口国之一。”津巴布韦贸易促进会首席执行官艾伦·马朱鲁说，中国大市场为津巴布韦农产品提供了广阔空间。期待与中国的贸易额继续增长，共同挖掘贸易增长潜力。

“中国是吉布提重要的投资贸易伙伴之一，双方共同合作建设了许多基础设施项目。”吉布提商会会长优素福·穆萨·达瓦莱对记者表示，吉布提商会与中国合作伙伴始终保持着密切联络。“我们希望邀请更多中国企业到吉布提发展。近期我们将组织商贸展览会，与中方伙伴加强沟通往来”。

作为2024年中非合作论坛北京峰会重要配套活动，第八届中非企业家大会鼓励中非工商界沟通交流、凝聚共识，推动中非务实合作新举措落地。

“中非企业家大会是一个汇聚商机的重要场合。我们希望借此机会进行广泛交流，邀请中国企业到索马里投资，共同开发索马里市场。”索马里科巴克综合贸易公司首席执行官哈辛·多·穆罕默德对记者说，索马里与中国友好往来源远流长。历史上，索马里商人曾来到中国，送来索马里的乳香、没药等产品，也送来索马里人民的深情厚谊。两国友谊一直延续至今。“期待通过会议期间的交流，寻找更多合作伙伴。相信通过与中国企业的合作，我们能实现互利共赢”。

“期待共促新兴产业发展，推动共同增长和繁荣”

中非企业家大会期间，中非企业家代表围绕“推进产业链供应链融合”和“推动新兴产业发展”两个议题，分享中非合作经验，探讨中非深化经贸合作带来的机遇。非洲企业家代表表示，期待加强数字经济、人工智能、新能源等领域合作，发掘更多合作增长点。

“在非中经贸合作蓬勃发展的基础上，非洲企业家盼望与中国同行进一步深入合作。”卢旺达私营企业协会主席弗朗索瓦丝·珍妮·穆碧利基说，《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》聚焦非洲能力建设和工业发展等议题，符合非洲企业期待。大数据、人工智能及其他新兴产业的发展，有望赋能非洲现代化进程，推动传统产业升级。“期待共促新兴产业发展，推动共同增长和繁荣”。

“中国帮助我们提高了原有燃煤发电站的发电性能，同时提供了智能配电技术和可再生能源发电技术，在保障南非用电安全的同时，助力了南非电力绿色低碳转型。我们对这方面的技术支持，需求非常迫切。”南非电力公司总裁丹·马洛卡尼说，相信在本届峰会通过的相关规划引领下，未来在非中清洁能源开发合作方面有很多合作空间。

喀麦隆克里比港务局总经理梅洛姆·帕特里斯·巴泰勒米说，港口在产业链供应链融合中发挥着重要作用。港口是连接区域生产消费市场和全球供应链的关键节点。作为喀中合作的重要成果和标志性项目之一，中国投资建设的克里比深水港已成为中西非地区关键的出海口。克里比深水港有效带动了周边制造业、物流业发展，为当地创造就业机会，给喀麦隆带来显著经济社会效益。期待更多中国企业来克里比港投资兴业，助力克里比港进一步融入全球供应链。

加蓬投资促进机构总干事吉斯兰·穆安扎·姆博马对记者说，中国在传统产业的创新转型方面有丰富经验和技术实力，期望吸引更多中国企业到加蓬投资，推动矿业领域合作提质升级。

“中非贸易持续繁荣，将推动非洲现代化进程”

中非合作论坛北京峰会上，中方宣布一揽子对非务实合作新举措，结合中国自身现代化建设经验，就中非携手推进现代化、引领“全球南方”现代化等提出了重大倡议。非洲企业家代表高度评价中方新举措，期待中非在实现现代化的道路上互学互鉴、并肩前行。

非洲对华友好协会联合会会长阿萨内·姆本格对记者表示，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，在非洲国家引起广泛关注和积极反响。这项举措将鼓励非洲企业与中国市场对接，带动更多商贸物流。“非中贸易持续繁荣，将推动非洲现代化进程”。

艾伦·马朱鲁关注中方提出的贸易繁荣伙伴行动，他表示，2024年中非合作论坛北京峰会期间，津中签署了津巴布韦鲜食鳄梨输华植物检疫议定书。“中国积极主动扩大市场开放，对非洲企业是重大利好。”他说，“我们尤为关注贸易领域现代化。希望更多中国企业来津巴布韦，促成产业合作，助力津巴布韦商品和服务实现增值出口。”

“希望加中贸易便利化水平进一步提升。我们相信，与中国的紧密合作将推动加蓬现代化转型进程”。吉斯兰·穆安扎·姆博马表示，加蓬投资促进机构与中国企业家和投资者联系紧密，促成了多领域加中投资合作。期待中国开放大门越开越大，为非洲企业提供广阔机遇。“我们将会通过组织投资洽谈、提供咨询服务、跟进项目进展等多种方式，支持更多中国投资者到加蓬投资”。

“我们期待非中合作继续保持良好势头。相信中国将为整个非洲的现代化提供很多帮助。”阿拉·伊兹说，本届中非企业家大会后，非洲工商会联盟的代表在北京继续参加2024年中国国际服务贸易交易会。“非洲工商会联盟将持续鼓励非洲企业和机构到中国参加经贸交流活动。我们也将为中国企业牵线搭桥，协助中国企业到非洲投资兴业，促进非中商贸往来和友好交流”。

(责编：岳弘彬、牛镛)