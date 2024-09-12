新华社圣彼得堡9月11日电（记者安晓萌）9月11日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡会见埃及国家安全委员会秘书长埃尔丁。

王毅说，习近平主席和塞西总统对中埃关系作出战略指引，为中埃团结互信提供了坚实政治保障。中方愿以今年“中埃伙伴年”和中埃建立全面战略伙伴关系十周年为契机，落实两国元首重要共识，深化全方位互利合作，推动双边关系朝着构建面向新时代的中埃命运共同体的目标不断迈进。

王毅表示，埃及是在阿拉伯、非洲和伊斯兰世界具有重要影响的发展中大国，欢迎埃及作为金砖新成员首次出席本次安代会。中方愿同埃及等金砖伙伴携手推动“大金砖”合作行稳致远，打造“南南合作”的重要平台，维护发展中国家共同利益，捍卫国际公平正义。感谢埃及为中非合作论坛北京峰会成功举行所作贡献，愿同埃及在内的非洲各国共筑新时代全天候中非命运共同体，落实中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，助力非洲加快发展振兴。

埃尔丁表示，很高兴首次作为正式成员参与金砖机制，感谢中方的宝贵支持。埃中互信牢固，双边关系强劲有力。埃及愿以两国元首共识为指引，推进共建“一带一路”，扩大务实合作。埃及将继续积极参与中非合作论坛、中阿合作论坛，同中方及非洲伙伴探索加强三方合作。

双方就加沙冲突和乌克兰危机交换了看法。埃尔丁表示，埃及高度评价中方推动巴勒斯坦各派别实现和解，赞赏中方为劝和促谈所作努力。双方愿为推动加沙地区尽快停火止战，根本彻底解决巴勒斯坦问题共同发声，就乌克兰问题加强沟通协作，共同推动政治解决危机。

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