新华社圣彼得堡9月11日电（记者安晓萌）9月11日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡出席第十四次金砖国家安全事务高级代表会议。会议审议了金砖国家反恐工作组和网络安全工作组工作。

王毅说，当前国际安全形势更趋复杂。金砖国家在反恐和网络安全问题上立场相近、利益相通，要凝聚共识、加强协作，推动相关合作行稳致远。王毅提出四点建议。

一是坚持正确理念。倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，走出一条新型安全之路。支持联合国在全球反恐合作中发挥中心协调作用，抵制在反恐问题上搞“双重标准”和政治化、工具化图谋。推动构建更加公正合理、反映大多数国家意愿和利益的互联网治理体系，实现资源共享、责任共担、合作共治，共享数字红利。

二是加强务实合作。中方充分肯定反恐和网络安全工作组成果，愿同各方一道认真落实《金砖国家反恐战略》和《金砖国家反恐行动计划》，为国际反恐合作打造样板。中方邀请金砖国家反恐官员再次赴新疆地区参访，支持商签金砖网络安全合作谅解备忘录。

三是体现团结精神。充分发挥“金砖+”模式的积极效应，以金砖精神团结更广泛国家，分享经验做法，拓展对话合作，提供能力建设支持，不断夯实“全球南方”反恐和网络安全共同立场、共同行动。

四是完善全球治理。推进落实全球安全倡议，坚持共商共建共享原则，建立以联合国为中心、公正合理有效的全球安全治理体系。共同推动《全球数据安全倡议》和《全球人工智能治理倡议》落地见效，为完善全球安全治理汇聚金砖力量。加强多边协调，深入参与反恐、网络安全等领域规则制定，提升金砖国家话语权和影响力，维护共同利益。

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