新华社圣彼得堡9月11日电（记者安晓萌）9月11日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡出席第十四次金砖国家安全事务高级代表会议。会议围绕应对当前安全威胁议题进行深入讨论。

王毅说，金砖国家是国际舞台积极、向上和富有建设性的重要力量。面对当前安全挑战，金砖应当运用更长远眼光、展现更开放胸襟、开展更紧密合作，携手应对安全威胁，破解安全困境，为动荡不靖的国际形势注入正能量，为建设持久和平、普遍安全的世界作出新贡献。中方提出四点倡议。

一要做和平共处的践行者。今年是和平共处五项原则提出70周年。金砖要在践行和平共处、加强团结协作、坚持独立自主方面率先垂范，在构建人类命运共同体方面走在前列。坚持总体国家安全观，系统推进政治、经济、文化、社会等各领域安全，牢牢把握维护国家安全的主动，使本国人民获得真正意义上的安全。

二要做多边主义的建设者。以真正的多边主义为指引，倡导恪守联合国宪章宗旨和原则，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和。以召开联合国未来峰会为契机，共同维护以联合国为核心的国际体系，支持联合国在国际安全事务中发挥更大作用。摒弃例外主义和双重标准，坚决抵制任何有损联合国权威、否定安理会决议约束力的言行。

三要做政治解决的推动者。坚定推动热点问题政治解决，坚持安全不可分割，尊重彼此正当关切，在对话中求同存异，在谈判中相向而行，化干戈为玉帛。针对乌克兰危机持续延宕外溢，中国同巴西联合发表“六点共识”，得到广泛积极回应，欢迎更多金砖伙伴支持参与，增大国际社会中的理性平衡建设性声音，为推动危机政治解决凝聚更多共识。关于加沙冲突，必须尽快全面停火止战，畅通人道主义救援通道，尽快回到“两国方案”的正确解决轨道。

四要做公道正义的捍卫者。在国际上带头说公道话、办公道事，共同倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。秉持共商共建共享原则，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，切实提升“全球南方”代表性和发言权，实现各国机会平等、权利平等、规则平等。加强人工智能治理，坚持发展与安全并重，确保人工智能始终有利于人类的文明进步。

王毅强调，习近平主席提出全球安全倡议，为加强安全治理、破解安全困境、消弭安全赤字指明了方向。中方愿同金砖伙伴一道，全面践行全球安全倡议，不断深化金砖政治安全合作，共建和平安宁的世界，共迎更加美好的明天。

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