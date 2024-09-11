人民网里约热内卢9月10日电 （记者鲁扬）当地时间9月10日，首届中拉人权圆桌会在巴西里约热内卢举行。这是中国与拉丁美洲及加勒比地区首次开展人权领域机制性交流研讨活动。与会的中拉专家普遍认为，中国和拉美对世界人权贡献巨大，各国应秉持人权和而不同的理念，共促世界人权事业的发展。

当地时间9月10日，首届中拉人权圆桌会在巴西里约热内卢举行。人民网记者 鲁扬摄

本次圆桌会主题为“文明多样性与人权实现路径的选择”，下设“中拉对全球人权文明的贡献”“发展权的实现与基本人权的享有”“当前全球人权治理面临的挑战与出路”三个分议题。

来自中国、巴西、阿根廷、巴哈马、玻利维亚、智利、古巴、多米尼加、厄瓜多尔、格林纳达、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥、乌拉圭、委内瑞拉等17个国家的人权领域高级官员、专家学者及有关社会组织、智库、媒体代表等120余人参加会议。

十三届全国人大常委会副委员长、中国人权研究会会长白玛赤林发表致辞。 人民网记者 鲁扬摄

十三届全国人大常委会副委员长、中国人权研究会会长白玛赤林在致辞中指出，自16世纪中拉两大文明相遇以来，双方之间交流交往不断深化，在多个方面结出了文明互鉴之花。在人类文明交融涵养和构建中拉命运共同体倡议引领下，中拉人权理念更加契合，所走的人权道路各具特色。他建议，中国与拉美国家坚持共同的安全观，持续塑造和平的人权环境；坚持共享的发展观，合力探索普惠的人权道路；坚持共生的文明观，尊重倡导多元的人权理念，积极通过对话凝聚人权共识，共同应对人权挑战，不断推动人权文明发展进步。

中国驻巴西大使祝青桥发表讲话。人民网记者 鲁扬摄

中国驻巴西大使祝青桥在致辞中表示，中国和拉美虽远隔重洋，尽管在历史进程、社会制度、文化传统等方面存在差异，但双方在实现发展振兴、增进民生福祉的奋斗中肩负共同责任。进入新世纪以来，拉美人民在维护稳定、振兴经济、发展民生、联合自强等方面取得重要成就，为世界人权事业发展作出积极贡献。

他表示，中国政府始终把争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权放在突出位置，秉持以人民为中心的人权理念，走出一条顺应时代潮流、适合中国国情、契合人民需要的人权发展道路。

格林纳达前外长、新民族党副书记查尔斯·彼得·戴维认为，中国和加勒比地区之间的伙伴关系有力地证明了全球合作努力能够深刻地增进人权并改善各国人民的生活。它体现了对法治的相互尊重和对促进经济、社会和人文发展的贡献。通过这种合作方式，中国和加勒比地区在实现人权和促进可持续发展方面取得了显着进展。

中国人民大学副校长王轶说，人权发展是人类社会的共同课题，是人类对“我们是谁”这个亘古哲学问题的不断回答，不同国家、民族之间应相互尊重、彼此欣赏，通过广泛对话交流凝聚人权共识，共同为实现人人得享人权的崇高目标持续努力。

安第斯议会议长、秘鲁国际政治研究院院长斯塔沃·帕切科·维拉说，中国和拉美国家对人权的贡献都很大，几千年来，中国在文化、贸易等方面为世界作出了巨大贡献，在人类进程中留下了不可磨灭的印记。人权不应该是一个抽象概念，而是应该让所有人都能触及到和享受到，而发展在其中扮演着重要作用，这也是中拉双方对人权事业的贡献所在。

在主旨演讲环节，中国西北政法大学马朝琦、巴西司法部前国务秘书保罗·阿布拉奥、智利人权领域非政府组织无国界人权组织主席胡安·莫加拉·杜克等来专家学者围绕人类文明多样性、保护人权的国际机制、21世纪的中国和拉美人权等主题，发表各自看法，大家普遍认为，人权观不是只有一个标准，拉美和中国的人权观相同或相近，各国应秉持人权和而不同、互相尊重的理念，共同促进世界人权的发展。

此次会议由中国人权研究会、中国人民大学、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学共同主办，中国人民大学重阳金融研究院、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学法学院共同承办。

会议闭幕时，中国人权研究会、中国人民大学重阳金融研究院与巴西弗鲁米嫩塞联邦大学法学院联合发布中、英、葡三语智库研究报告《共同目标：中拉人权发展合作的现状与未来》。

报告认为，中拉人权发展合作是“南南合作”中的重要组成部分，具有广阔的未来前景。中拉需要通过人权发展合作凝聚更多人权共识、增强彼此人权保障能力、提升“全球南方”国家在全球人权治理中的话语权，共同为全球人权治理与世界人权事业发展贡献力量。

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