人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

埃及学者：中非树立合作典范 助力构建公平公正的世界秩序 

2024年09月11日09:59 | 来源：中国日报网
小字号

埃及苏伊士运河大学经贸学院政治学系主任拉娜·穆罕默德9月9日在《中国日报》撰文称，中非关系堪称合作共赢的生动写照，树立了立足于共同发展的新型国际关系典范。

中非深化合作意义重大

文章指出，中非深化合作，有助于推动构建公平、公正、更具代表性的世界秩序。

中非关系既有广度又有深度，所涉领域极其广泛。在全球经济和地缘政治发展趋势的驱动下，中非关系继续向前迈进。

中非经济互补性强。非洲拥有丰富的自然资源、原材料以及规模巨大的市场，中国则在制造业、清洁能源和绿色产品等领域处于世界领先地位。中国提出“一带一路”倡议，促进对非洲国家的投资，从而改善了非洲基础设施、促进了农业和工业发展、创造了大量就业岗位。

中国在先进科技、资本和专业技术等方面具有比较优势，非洲国家可以从中非合作中获益，并提升自身在国际市场上的竞争力。

中国举措同美国形成鲜明对比

文章进一步表示，中国与美国的根本区别在于，中国对同非洲国家的往来持开放态度，致力于更好地了解非洲人民的需求，并相应地调整合作方式。这同美国采用“胡萝卜加大棒”策略迫使非洲国家为其利益服务形成鲜明对比。

首先，与美国等经济体不同，中国在向非洲提供援助或者在当地从事商业活动时，从不附加条件。

第二，中国兑现了与非洲国家互利双赢的承诺，特别是通过投资项目改善非洲的道路、桥梁、港口、医院和学校等基础设施。中国对非洲国家的投资稳步增长，彰显了中国人民对非洲国家发展需求的积极回应。

第三，中国提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动非洲迈向更加绿色、健康、可持续的发展。

第四，中国采取独特方式向非洲国家提供发展援助和融资，让更多非洲学生接受高等教育，促进农业和矿业发展。

当然，中非合作也面临一些挑战，最突出的是双方的知识差距。不过，中国已经采取行动，通过创办人才培训中心、向优秀学生提供奖学金以及创办学校等教育机构来缩小差距。

一言以蔽之，中非关系是公平、公正、更具代表性的世界新秩序的支柱，将为推动构建人类命运共同体作出巨大贡献。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部