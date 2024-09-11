埃及苏伊士运河大学经贸学院政治学系主任拉娜·穆罕默德9月9日在《中国日报》撰文称，中非关系堪称合作共赢的生动写照，树立了立足于共同发展的新型国际关系典范。

中非深化合作意义重大

文章指出，中非深化合作，有助于推动构建公平、公正、更具代表性的世界秩序。

中非关系既有广度又有深度，所涉领域极其广泛。在全球经济和地缘政治发展趋势的驱动下，中非关系继续向前迈进。

中非经济互补性强。非洲拥有丰富的自然资源、原材料以及规模巨大的市场，中国则在制造业、清洁能源和绿色产品等领域处于世界领先地位。中国提出“一带一路”倡议，促进对非洲国家的投资，从而改善了非洲基础设施、促进了农业和工业发展、创造了大量就业岗位。

中国在先进科技、资本和专业技术等方面具有比较优势，非洲国家可以从中非合作中获益，并提升自身在国际市场上的竞争力。

中国举措同美国形成鲜明对比

文章进一步表示，中国与美国的根本区别在于，中国对同非洲国家的往来持开放态度，致力于更好地了解非洲人民的需求，并相应地调整合作方式。这同美国采用“胡萝卜加大棒”策略迫使非洲国家为其利益服务形成鲜明对比。

首先，与美国等经济体不同，中国在向非洲提供援助或者在当地从事商业活动时，从不附加条件。

第二，中国兑现了与非洲国家互利双赢的承诺，特别是通过投资项目改善非洲的道路、桥梁、港口、医院和学校等基础设施。中国对非洲国家的投资稳步增长，彰显了中国人民对非洲国家发展需求的积极回应。

第三，中国提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动非洲迈向更加绿色、健康、可持续的发展。

第四，中国采取独特方式向非洲国家提供发展援助和融资，让更多非洲学生接受高等教育，促进农业和矿业发展。

当然，中非合作也面临一些挑战，最突出的是双方的知识差距。不过，中国已经采取行动，通过创办人才培训中心、向优秀学生提供奖学金以及创办学校等教育机构来缩小差距。

一言以蔽之，中非关系是公平、公正、更具代表性的世界新秩序的支柱，将为推动构建人类命运共同体作出巨大贡献。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

(责编：艾雯、崔译戈)