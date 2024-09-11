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第79届联合国大会开幕

2024年09月11日09:07 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月10日电（记者潘云召）第79届联合国大会10日下午在纽约联合国总部开幕。第79届联大主席菲勒蒙·扬呼吁国际社会加强合作，应对气候变化、冲突升级、可持续发展放缓等一系列全球挑战。

　　菲勒蒙·扬在开幕致辞中说，和平与安全至关重要，国际社会应努力解决地区冲突。“我们必须尽一切努力缓解紧张局势，并在世界范围内建立信任。”他同时强调，要通过创新和绿色经济推动公平的经济增长，确保“各国无论大小都能享受到经济发展的成果”。

　　联合国秘书长古特雷斯在致辞中强调，当前全球形势严峻，需要在减贫、消除不平等和化解气候危机等各领域采取具体解决方案。他说，联合国是一个寻求多边解决方案的场所，在应对人类面临的挑战时，联大仍然是一个不可或缺的工具。

　　当天上午，第78届联大闭幕，第78届联大主席弗朗西斯致辞，喀麦隆前总理菲勒蒙·扬宣誓就任新一届联大主席。

　　联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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