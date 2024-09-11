在32个来自欧洲、非洲和亚洲的国家和地区反兴奋剂机构要求下，世界反兴奋剂机构（WADA）近日致信给美国反兴奋剂机构，强烈要求对方针对长期以来反兴奋剂工作上的不足，进行“全面彻底”的整改。

那么，美国反兴奋剂机构到底有哪些劣迹？又产生了怎样的影响？

问题一：美国反兴奋剂机构是个什么机构？

美国反兴奋剂机构高调声称，该机构是一个独立的、非营利性的机构。但事实却并非如此。

美国独立调查记者 本·诺顿：这是一个误导，美国反兴奋剂机构是由美国政府资助并由美国国会监督。实际上，虽然它不是由政府直接运营，但也是一个半官方机构。

问题二：世界反兴奋剂机构在信中曝光了美国反兴奋剂机构哪些劣迹？

世界反兴奋剂机构在信中指出，美国有90%的运动员游离在《世界反兴奋剂条例》管辖之外，特别是美国全国大学体育协会和职业联赛不受条例管辖。而巴黎奥运会美国代表团四分之三的选手来自大学体育系统。他们在国际大赛上争金夺银，导致不公平竞赛。

根据统计，美国在2023年仅有3011名运动员接受了7773例检查。反兴奋剂力度不足，在美国训练的外国选手甚至被称为“度兴奋剂假期”。在巴黎奥运会上，有超过1000名、来自100多个国家或地区的外国大学生运动员曾经、正在或者即将在美国训练。其中，来自26个国家或地区的272人拿到330块奖牌。

此外，美国反兴奋剂机构违规允许严重兴奋剂违规的美国选手继续参加国际大赛，条件是他们作为卧底提供情报。

世界反兴奋剂机构还指出，美国是巨大的兴奋剂销售和分销市场，这不但是体育圈问题，更是一个社会问题。他们强烈呼吁美国“针对自己的反兴奋剂系统，尤其是高校体育的反兴奋剂工作进行全面彻底整改”。

问题三：美国运动员曾曝出哪些兴奋剂丑闻？

在今年的巴黎奥运会上，美国短跑运动员埃里扬·奈顿在今年3月26日的兴奋剂赛外检查当中，被查出呈类固醇阳性。但美国反兴奋剂机构宣称奈顿的阳性结果是由运动员食用了受污染的肉类引起的，决定不对其实施禁赛处罚，并允许他最终代表美国参加巴黎奥运会。

美国九枚奥运金牌得主刘易斯曾承认，尽管在1988年汉城奥运会前三次检测均呈阳性，但最终还是被网开一面。雅典奥运会百米冠军加特林两度被查出阳性，按规定应当受到终身禁赛的处罚，但美国反兴奋剂机构却为其极力开脱，最终把禁赛期缩短为４年。

美国独立调查记者 本·诺顿：美国反兴奋剂机构给出的理由是，他们需要允许一些美国运动员使用这些违禁药物，以便作为所谓的线人，去监视其他被指控做同样事情的运动员。但美国反兴奋剂机构并不是警察部门，它是一个应该确保其运动员不违反使用违禁药物规则的机构。

问题四：外界如何看待美国反兴奋剂机构的丑闻？

意大利媒体人 法佐罗：美国一个特别错误的做法就是双重标准，就是规则适用于所有人，但不适用于美国。在经贸领域、军事领域以及体育领域，我们都可以看到这种双标。

西班牙“知华讲堂”名誉主席 马塞洛·穆尼奥斯：有证据表明，从很多年前美国代表团就开始使用兴奋剂，而不仅仅是这一届奥运会。美国这样的态度和行径有损国际体育运动，破坏了奥林匹克精神，同时这也反映出了美国的虚伪，他们为什么不以要求其他国家的标准来要求自己。

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