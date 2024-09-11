新华社纽约9月10日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的“龙”飞船10日发射升空，执行代号“北极星黎明”的航天任务，携4名美国非职业宇航员前往太空。此次任务期间，该“商业宇航团队”还计划进行首次商业太空行走。

美国东部时间10日5时23分（北京时间10日17时23分），搭载“龙”飞船的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。发射后不久，火箭一二级成功分离。火箭第一级成功降落在大西洋上的无人回收船上。发射12分钟后，飞船与火箭顺利分离，继续飞向太空。

飞船搭载的4名乘员分别是基德·波蒂特、萨拉·吉利斯、安娜·梅农和贾里德·艾萨克曼，这4人都不是职业宇航员。艾萨克曼是美国支付服务商“Shift4支付”创始人兼首席执行官。据外媒报道，他本人是一名经验丰富的飞行员，曾参加飞行特技表演。另外3名乘员是美国空军一名退役飞行员和太空探索技术公司两名太空项目工程师。

“北极星黎明”任务由艾萨克曼和太空探索技术公司共同出资。据公司官网介绍，他们将在轨停留约5天。“龙”飞船将到达迄今距离地面最远的地球轨道。该任务将环绕高能带电粒子区域——范艾伦辐射带，并开展多项研究和实验，旨在进一步了解长时间太空飞行及太空辐射对人体健康的影响。

据介绍，这4人中的两人将身穿太空探索技术公司设计的舱外活动太空服，在距离地面约700公里的高度进行首次商业太空行走。他们还将测试飞船与“星链”卫星之间的通信，为未来执行月球、火星及深空探测任务所需的太空通信系统提供有价值的数据。

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