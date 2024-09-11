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台风“摩羯”在越南造成82人死亡、64人失踪

2024年09月11日08:51 | 来源：新华网
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新华社河内9月10日电（记者胡佳丽）越南农业与农村发展部10日发布消息说，截至当地时间当天13时，台风“摩羯”及其引发的洪水和山体滑坡等灾害在越南已造成82人死亡、64人失踪。

9月10日，在越南首都河内，河水上涨接近桥面。新华社/越通社

9月10日，在越南首都河内，河水上涨接近桥面。新华社/越通社

消息说，位于越南北部山区的高平省受灾最为严重，共有19人死亡、36人失踪。此外，“摩羯”还造成4.8万栋房屋受损，大部分位于沿海地区的广宁省和海防市。

9月10日，在越南富寿省，河水上涨淹没沿岸区域。新华社/越通社

9月10日，在越南富寿省，河水上涨淹没沿岸区域。新华社/越通社

越南国家水文气象预报中心10日发布预警说，10日至11日，越南北部地区河流将出现一波洪水，多条河流将达到最高警戒水位。

该中心表示，7日登陆越南北部的台风“摩羯”于8日在越南西北地区已减弱为热带低气压，越南北部地区仍受台风后续影响。

9月10日，在越南首都河内，人们在街道上涉水而行。新华社/越通社

9月10日，在越南首都河内，人们在街道上涉水而行。新华社/越通社

9月10日，在越南首都河内，滨河地区被上涨的河水淹没。新华社/越通社

9月10日，在越南首都河内，滨河地区被上涨的河水淹没。新华社/越通社

9月10日，在越南安沛省，救援队划船转移受困群众。新华社/越通社

9月10日，在越南安沛省，救援队划船转移受困群众。新华社/越通社

这是9月10日在越南首都河内拍摄的龙边桥。新华社/越通社

这是9月10日在越南首都河内拍摄的龙边桥。新华社/越通社

9月10日，在越南富寿省，民宅被洪水包围。新华社/越通社

9月10日，在越南富寿省，民宅被洪水包围。新华社/越通社

9月10日，在越南太平省，河水上涨接近桥面。新华社/越通社

9月10日，在越南太平省，河水上涨接近桥面。新华社/越通社

(责编：艾雯、崔译戈)

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