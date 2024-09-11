新华社堪培拉9月10日电（记者章建华）澳大利亚总理阿尔巴尼斯10日在首都堪培拉接受媒体采访时表示，政府将在2024年年底前提交关于使用社交媒体平台最低年龄限制的草案，启动立法进程。

阿尔巴尼斯在接受澳大利亚广播公司采访时说，联邦政府主导的法案拟将使用社交媒体的最低年龄定在14岁至16岁之间，以确保澳大利亚儿童得到更好的保护。

阿尔巴尼斯表示，社交媒体将孩子们从真实的伙伴和真实的体验中带走，正在造成社会危害。

澳大利亚广播公司8月份进行的民意调查显示，61%的澳大利亚人认为政府应该禁止17岁以下人群使用社交媒体。

据澳媒报道，澳大利亚之前并没有全国性的社交媒体使用最低年龄限制，只有个别州拟立法禁止13岁以下儿童使用社交媒体。在澳大利亚运营的一些社交媒体虽然规定用户年龄不得低于13岁，但其年龄限制很容易绕过。

此前，澳大利亚前高等法院首席大法官罗伯特·弗伦奇曾发布一份有关儿童社交媒体安全的报告。报告提议禁止14岁以下儿童使用社交媒体，并要求社交媒体平台在允许14岁和15岁儿童使用前应获得家长同意。阿尔巴尼斯10日表示，联邦政府起草法案时将参考弗伦奇的建议。

除澳大利亚外，美国、荷兰以及欧盟等都在考虑限制儿童使用电子产品或社交媒体平台的时间或年龄。但这类举措也引发争议，有观点认为此举会使青少年上网的方式变得更加隐蔽、不可控，或使用其他一些更难监控的网络平台。

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