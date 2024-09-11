新华社南京9月10日电（记者邵艺博、朱国亮）中国－中亚公安内务部长会晤机制首次会议10日在江苏连云港举行，国务委员、公安部部长王小洪出席并作主旨发言。

王小洪表示，中国同中亚五国是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。在中国－中亚峰会上，习近平主席与中亚五国元首一致同意携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体，为我们深化执法安全合作指明了方向。中方愿同各方一道，共同落实好习近平主席与中亚五国元首达成的重要共识，充分发挥公安内务部长会晤机制作用，树立安全共同体意识，深化战略互信合作；秉持守望相助理念，强化重点安全领域相互支持；着眼共同发展目标，保障共建“一带一路”重大项目安全；聚焦普遍安全愿景，提升反恐及打击跨国犯罪联合行动能力；捍卫共同家园梦想，打造高效务实的合作平台，以实际行动落实中国－中亚峰会精神和《西安宣言》，开创中国－中亚执法安全合作新局面，助力构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

会上，各方代表团团长作了发言，共同签署有关合作文件。

同日，王小洪分别会见哈萨克斯坦内务部部长萨杰诺夫、吉尔吉斯斯坦内务部部长尼亚兹别科夫、塔吉克斯坦内务部部长拉希姆佐达、土库曼斯坦内务部部长赫德罗夫、乌兹别克斯坦内务部部长博博约诺夫。

会见萨杰诺夫时，王小洪表示，愿同哈方加强多层级交流，强化打击“三股势力”和电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪合作，深化共建“一带一路”安保合作，为中哈永久全面战略伙伴关系发展注入强劲动力。

萨杰诺夫表示，祝贺全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会取得成功，愿同中方进一步加强执法安全合作，推动两国关系不断向前发展。

会见尼亚兹别科夫时，王小洪表示，希望双方完善在反恐、禁毒、打击跨国犯罪等领域机制性合作，深化警务实战交流，推动中吉务实合作走深走实。

尼亚兹别科夫表示，中国－中亚公安内务部长会晤机制是维护地区安全的重要平台，愿同中方加强合作，携手应对风险挑战。

会见拉希姆佐达时，王小洪表示，愿同塔方进一步深化反恐务实合作，推进共建“一带一路”安保合作，强化执法能力建设合作，更好助力构建中塔命运共同体。

拉希姆佐达表示，塔方将与中方加强反恐等执法安全领域合作，确保中方人员、机构和项目安全。

会见赫德罗夫时，王小洪表示，愿同土方联合打击跨国犯罪，强化大型活动安保、共建“一带一路”安保合作，为深化和发展中土全面战略伙伴关系作出新贡献。

赫德罗夫表示，愿同中方在打击犯罪、人员培训等方面加强合作，推动两国执法安全合作迈上新台阶。

会见博博约诺夫时，王小洪表示，愿同乌方加强共建“一带一路”安保、人员培训和警务交流等领域务实合作，为中乌命运共同体建设保驾护航。

博博约诺夫表示，全球公共安全合作论坛是对世界安全的重要贡献，愿同中方共同落实好此次会议成果，为维护地区和平稳定作出积极贡献。

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