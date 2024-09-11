人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

也门胡塞武装称72小时内击落两架美军无人机

2024年09月11日08:45 | 来源：新华网
小字号

新华社科威特城9月10日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装10日宣布，该组织在也门北部萨达省击落一架美军MQ-9“死神”无人机。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明称，这架美军无人机被击落时“正在进行敌对间谍和军事行动”。这是该组织在过去72小时内击落的第二架美军无人机，也是自去年10月以来第九次击落该型号无人机。

本月7日，胡塞武装宣布在也门东北部马里卜省击落一架美军MQ-9“死神”无人机。

本月9日，马西拉电视台报道称，美英联军当日对也门红海港口城市荷台达发动空袭。据当地居民在社交媒体平台上发布的信息，一架战机袭击了胡塞武装在该地的军事基地，导致巨大爆炸。

MQ-9属于察打一体无人机，既可执行侦察监视任务，也可挂载导弹打击地面目标。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部