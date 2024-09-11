新华社科威特城9月10日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装10日宣布，该组织在也门北部萨达省击落一架美军MQ-9“死神”无人机。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明称，这架美军无人机被击落时“正在进行敌对间谍和军事行动”。这是该组织在过去72小时内击落的第二架美军无人机，也是自去年10月以来第九次击落该型号无人机。

本月7日，胡塞武装宣布在也门东北部马里卜省击落一架美军MQ-9“死神”无人机。

本月9日，马西拉电视台报道称，美英联军当日对也门红海港口城市荷台达发动空袭。据当地居民在社交媒体平台上发布的信息，一架战机袭击了胡塞武装在该地的军事基地，导致巨大爆炸。

MQ-9属于察打一体无人机，既可执行侦察监视任务，也可挂载导弹打击地面目标。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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