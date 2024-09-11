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中国代表：将同国际社会就人工智能军事应用问题形成更多共识

2024年09月11日08:44 | 来源：新华网
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新华社首尔9月10日电（记者冯亚松）第二届“军事领域负责任使用人工智能”峰会9日至10日在首尔举行，中国外交部军控司副司长马升琨率团与会。

马升琨在10日举行的部长级圆桌会上表示，人工智能军事应用事关国际和平与安全，事关全人类福祉和未来。作为人工智能大国，中国高度重视人工智能的发展、安全与治理。在世界和平与安全面临多元挑战的背景下，中方主张国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，践行构建人类命运共同体理念，通过对话合作就如何规范人工智能军事应用寻求共识，推动构建开放、公正、有效的安全治理机制。

马升琨说，人工智能的军事赋能效果显著，可能影响国际和平与安全。各国尤其是大国在利用相关技术时，应当采取慎重负责态度，同时切实尊重他国安全关切，避免误解误判，防止军备竞赛；各国应坚持“智能向善”原则、推动人工智能军事应用服务于和平与发展，遵守相关国际法和公序良俗，反对相关武器系统的误用恶用滥用；应当在人工智能相关武器系统的全生命周期实施必要的人机交互，确保其处于人类控制之下。

他表示，各国应密切跟踪技术发展趋势，加强风险研判和人员培训，实施分级、分类管理，采取必要的人防和技防措施，加强风险管控；人工智能军事应用风险是各国面临的共同课题，相关治理也需要各国群策群力，共同探讨解决之道，建立普遍参与的治理机制，使各国能够共享人工智能发展红利，共同抵御一切可能的风险挑战。

马升琨强调，中方是人工智能全球治理的积极倡议者，更是将理念主张付诸实施的行动派。展望未来，面对人工智能带来的机遇和挑战，中方将秉持开放、包容、互鉴原则，同国际社会一道，加强沟通交流，深入务实合作，推动各国就人工智能军事应用问题形成更多共识，让人工智能技术更好地服务人类。

(责编：艾雯、崔译戈)

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