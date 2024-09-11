新华社南京9月10日电（记者任沁沁）“畅通人员、技术、商品、资本等要素自由流动、便捷流动”“促进全球移民治理朝着更加公正合理方向发展”“依法保护国际间移民和出入境人员合法权益”……9日、10日，在江苏苏州举办的全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会移民管理合作分论坛上，来自中国国家移民管理局的倡议，引发与会各方一致认同。各方对全球移民治理及合作面临的挑战深表关切，并呼吁以构建全球移民治理新格局为世界和平发展注入新动能。

分论坛以“变革环境下，移民治理的发展与创新”为主题，旨在发扬“合作促安全，安全保发展”理念，搭建全球移民治理的高端交流、公平对话、成果共享平台，推动全球移民治理向更高水平迈进。来自57个国家（地区）的移民和出入境部门负责人和代表，国际移民组织、联合国难民事务高级专员公署、联合国毒品和犯罪问题办公室等6个国际组织官员，以及专家学者约300人参会。

中国国家移民管理局有关负责人表示，将实施更加开放的人员跨境流动政策、更加有效的跨国犯罪治理行动、更加广泛的全球移民治理合作，为世界各国人员往来创造更多有利条件，为促进开放发展注入新动能。中方倡议，各国政府和国际社会加强移民问题磋商和共同行动，共同践行真正的多边主义，共商全球移民治理事务；共同推进治理规则民主化，共建全球移民治理体系；共同提升移民治理能力，共享全球移民治理成果。

国际移民组织总干事艾米·珀普以视频方式发表致辞，高度肯定中国为方便外国人来华访问、学习、生活出台的一系列措施，呼吁各方共同采取紧迫及具有变革性的行动，发挥安全有序的移民潜力，促进可持续发展。

与会各方深入讨论共同关心的移民治理问题，并围绕“规范和便利人员往来”“共同防范口岸安全风险”“优化公民跨境流动管理”“移民管理领域信息科技应用”等议题深入交换意见。

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