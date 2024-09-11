新华社首尔9月10日电（记者陆睿 孙一然）中国昊盛科技集团控股的恒美光电和中国产业基金诺延资本，10日共同与韩国三星SDI正式就并购偏光片资产达成一致，各方正式完成签约。此次并购深化了中韩企业在光电显示产业的合作，有望提升中国在偏光片领域的影响力，为维护地区和全球产供链稳定发挥积极作用。

据三星SDI方面发布的公示文件，本次交易金额为11210亿韩元（约合人民币60亿元），出售范围包括三星SDI在韩国清州和水原地区的偏光膜生产和销售业务，以及三星（无锡）电子材料有限公司100%的股权。

这是2月29日在西班牙巴塞罗那举行的2024年世界移动通信大会上拍摄的三星展台。新华社记者高静摄

据介绍，偏光片被誉为光电显示的“芯片”，中国长期依赖海外进口。三星SDI是韩国三星集团旗下公司，主要生产电池、电池材料及新材料等。昊盛科技集团董事长陈融圣日前表示，本次成功收购对全球光电显示行业格局影响重大，交割完成后，将极大增强中国在偏光片行业的影响力。

昊盛科技集团总部位于中国福建省福州市，是一家聚焦新兴产业发展的国际化集团，在全球20多个国家和地区设有分公司或控股企业，旗下布局了光电新材料、新能源、半导体等业务板块。该集团控股的恒美光电成立于2014年5月，为全球多个国家和地区的面板厂提供偏光片，已在福州新区量产全球最大宽幅的偏光片。

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