新华社瓦莱塔9月10日电（记者陈文仙）马耳他环境与资源管理局9日表示，今年以来马耳他海滩上共发现8窝红海龟蛋巢，数量创历史新高，目前已累计孵化出265只小海龟。

当地专家认为，海水温度上升可能改变红海龟的传统迁徙模式，导致当地蛋巢数量增加，且雌性海龟比例偏高，可能不利于种群繁衍。

红海龟寿命长、成熟缓慢，栖息于热带和温带海洋地区，被列为全球濒危物种。今年马耳他海滩的红海龟蛋巢数量之多引发专家对海洋生态系统变化的担忧。当地媒体援引专家观点说，全球气温上升导致的持续热浪影响了海龟的筑巢行为，更多红海龟选择留在马耳他海域筑巢产卵而不是迁徙到其他地方。

此外，最新研究表明，马耳他海滩的红海龟种群正呈现出雌性比例偏高的趋势。据估计，刚孵化的小海龟中雌性约占85%。专家认为这种性别不平衡主要由孵化温度升高造成。

马耳他自然信托基金会首席执行官、海洋生物专家文森特·阿塔德在接受新华社记者采访时表示，受气候变化影响，整个地中海地区的气温都在走高，这是导致马耳他海滩的海龟蛋巢数量增加的主要因素。气温升高也会导致雌性幼龟数量增加，雄性幼龟数量减少。这种趋势如果持续下去，可能导致未来这类物种灭绝。

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