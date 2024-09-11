新华社利雅得9月10日电（记者王海洲 李宓）为期三天的第三届全球人工智能峰会10日在沙特首都利雅得拉开帷幕。本次峰会主题是“利用人工智能造福人类”，重点关注国家人工智能战略、生成式人工智能、实际应用、伦理道德、智慧城市等八大领域。

这是9月10日在沙特阿拉伯首都利雅得拍摄的第三届全球人工智能峰会开幕式现场。新华社发（沙特全球人工智能峰会供图）

峰会主办方沙特数据与人工智能局主席阿卜杜拉·加姆迪在开幕式致辞中说，人工智能发展仍面临诸多挑战，团结合作是克服这些挑战的解决方案。

沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈表示，人工智能只是一种工具，不能取代人类能力。人和机器之间的关系是机器造福人类的伙伴关系。世界各国应一道努力，弥合数字鸿沟，让人与技术和谐共生。

9月10日，人们在沙特阿拉伯首都利雅得举行的第三届全球人工智能峰会现场参观。新华社记者 王东震 摄

据悉，此次峰会有来自100个国家和地区的450多位人工智能领域的专家学者，以主旨演讲、对话、圆桌讨论等多种形式探讨人工智能的发展与挑战。

沙特将人工智能作为经济转型的重点发展方向之一，从2020年起，已连续举办三届全球人工智能峰会。沙特数据与人工智能局最新发布的《沙特人工智能现状》报告称，预计2030年人工智能将贡献沙特12%的GDP（国内生产总值）。

9月10日，人们在沙特阿拉伯首都利雅得举行的第三届全球人工智能峰会现场的华为云展台参观。新华社记者 王东震 摄

9月10日，人们在沙特阿拉伯首都利雅得举行的第三届全球人工智能峰会现场参观。新华社记者 王东震 摄

这是9月10日在沙特阿拉伯首都利雅得拍摄的第三届全球人工智能峰会开幕式现场。新华社发（沙特全球人工智能峰会供图）

9月10日，人们在沙特阿拉伯首都利雅得举行的第三届全球人工智能峰会现场参观。新华社记者 王东震 摄

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