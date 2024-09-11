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通讯｜“师傅，我也要像你一样出色！”——记四代“同堂”的中老铁路师徒

2024年09月11日08:36 | 来源：新华网
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新华社万象9月10日电 通讯｜“师傅，我也要像你一样出色！”——记四代“同堂”的中老铁路师徒

杨永全 郑皓文

9月10日一早，“师傅，祝您节日快乐！”的信息在中老铁路万象运营管理中心机车检修整备一组的4名工作人员文斌、樊鹏、米可、田东凯的手机中传递着。中国教师节之际，他们通过手机互致问候。

他们是四代师徒。文斌和樊鹏在中国国内时就是师徒关系。来到老挝后，樊鹏成为老挝员工米可的师傅。就在上个月，米可开始带自己的老挝徒弟田东凯。

“虽然现在我也有徒弟了，但我还有很多地方需要学习，特别是统筹管理方面，仍需要中国师傅的帮助。”米可总是这样谦虚地说。

在樊鹏言传身教下，米可今年6月被选拔为检修整备一组的老挝工长。如今，师徒四代“同堂”，共同为中老铁路安全运行保驾护航。

2021年10月，文斌和樊鹏从中国赴老挝工作。巧的是，他们被分到同一班组。为了让老挝员工在实训过程中能够真正掌握铁路行业的各项技能，万象运营管理中心充分发挥“师带徒”制度，组织中方员工与老方员工结成师徒关系。

“刚到老挝时，各项工作的开展都很难，幸好有文师傅帮我出谋划策、指点迷津，才顺利度过。”樊鹏对师傅文斌充满感激。经过一段时间摸索，樊鹏的业务能力快速提高，对老挝员工的管理和培训也更加得心应手。

检修整备一组主要负责中老铁路电力机车（火车头）的故障处理、日常整备等工作，确保机车安全运行。这个班组通过轮岗作业方式，让老挝员工尽快掌握检修整备作业流程和检查标准。

“我平时比较喜欢研究电器，喜欢机车车钩的探伤工作”，提及多岗多专业学习，米可就很兴奋。今年6月，米可对一台机车车钩进行探伤时发现钩舌裂纹，及时消除了隐患。

为提高老挝员工的专业技术水平，不断推进中老铁路老挝段属地化管理，万象运营管理中心充分利用岗位练兵、技能竞赛、技术创新等形式检验“师带徒”成果。部分师徒组合还针对生产中的难题进行攻关。目前，万象运营管理中心已完成700余名老挝籍学员的培训，其中10名学员走上管理岗位。

2023年初，师徒4人携手梳理某型机车控制接地布线情况，他们认真查阅优化方案和图纸，一起研究电路图、布线图，一个月就完成了17台电力机车的优化工作，有效避免控制线路接地造成的机车故障。他们还成功进行了机车加砂专用工具、机车瞭望玻璃清洗专用工具、接地杆防潮座等10余项小改革。

“感谢中老铁路，让我结识了樊鹏老师，教会我业务本领。”米可感慨道。

“师傅，我也要像你一样出色！”看着师傅米可，徒弟田东凯也信心满满。

(责编：艾雯、崔译戈)

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