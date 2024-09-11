新华社布鲁塞尔9月10日电（记者周玥 丁英华）欧洲法院10日裁定，美国苹果公司须向爱尔兰补缴130亿欧元税款。同时，维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的24亿欧元罚款判决。

欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会2016年的裁决，即苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税收优惠。

根据苹果和爱尔兰政府此前达成的协议，苹果欧洲业务可享受超低税率。2016年，欧盟委员会裁定，苹果享受低税率与欧盟相关规则不符，需补缴税款。

苹果公司2019年对欧盟委员会裁决提起上诉，2020年欧盟常设法院判决，有关苹果公司在欧盟成员国爱尔兰享受的税收优惠政策不构成国家补贴，撤销欧盟委员会2016年相关裁决，苹果无需补缴130亿欧元税款。欧盟委员会随后将常设法院的裁决上诉至欧洲法院。

欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉，维持欧盟委员会2017年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务“谷歌购物”的裁定，处以24亿欧元罚款。

负责数字政策和竞争事务的欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格在记者招待会上表示，这是欧洲公民和税收正义的重大胜利。“苹果案”的裁决鼓励欧盟委员会继续就有害的税收竞争和激进的税收计划开展工作。“谷歌购物案”则是针对大型科技公司监管行动历史上的里程碑，标志着监管方式的重大转变。

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