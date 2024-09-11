9月5日，在沙特阿拉伯首都利雅得，中文老师史肖（右一）在一所中学内为学生们上中文课。新华社记者 王海洲 摄

新华社利雅得9月10日电 通讯｜新学年到了，沙特学生迎来中文课

新华社记者王海洲 罗晨

“你好”“老师好”……在沙特阿拉伯首都利雅得北部的一所中学，17名身着阿拉伯白袍的学生正跟着中文老师史肖一遍遍诵读着新学到的内容，读书声里洋溢着快乐。

毕业于四川大学汉语国际教育专业的史肖是今年8月底首批自中国赴沙特的175名中文教师之一。受沙特教育部委托，中方选派这些教师前往利雅得、吉达、塔布克等沙特主要城市的中学，为沙特中学生们带来新学年的中文课。

不少学生刚自学几句中文，就跑到史肖跟前用中文和他打招呼。“学生们的热情让我非常感动，我看到了他们对学习中文的渴望。”史肖说。

12岁的萨利赫课上表现得十分积极，每次互动都跃跃欲试。他大声诵读，发音相当标准。“学习中文，我接触到的不仅是一门新的语言，更是一种新的文化。”萨利赫说。

早在两年前，萨利赫就与中国结缘。他和父亲2022年曾去过中国，他对那次旅行印象深刻。“我们去了上海，品尝了很多中国美食。中国是个美丽的国家，人们非常友善，中国文化充满魅力。”

9月7日，在沙特阿拉伯首都利雅得，学生在沙特苏尔坦亲王大学孔子学院学习拼音。新华社记者 王海洲 摄

史肖专门从国内给学生们带来了大熊猫贴纸、中国结等小礼物，希望调动学生们的积极性，也让他们了解更多的中国文化。

史肖还计划为学生们打造一间充满中国风的中文教室。“我希望通过我的努力，让孩子们爱上中文，爱上中国文化，爱上中国。”

采访临近结束时，这所学校收到了沙特教育部统一印发的中文课本。史肖和学校校长宰赫拉尼一起翻阅课本内容，并拿起手机扫描课本上的影音课件二维码。

“这本中沙双方共同修订的课本不仅图文内容美观有趣，而且适应沙特国家文化。课本的互动设计新颖，方便同学们回家后自行复习和预习。”史肖说。

宰赫拉尼说：“中文是世界的主要语言之一，由于沙特和中国之间的文化和社会交流（不断加强），沙特学生和沙特社会对学习中文的兴趣和意愿不断提升。近一段时间，沙特的新闻媒体几乎都在讨论中文教学。”

9月初，沙特苏尔坦亲王大学孔子学院也迎来新学年。29岁的优素福是这所孔子学院的首批学员之一，这是他在这里学习的第三个学期。优素福非常兴奋，不时与新到任的孔子学院老师互动交流。“学习中文为我打开了一扇通往不同文化的新大门。”

优素福曾在中国短暂学习过中文，回到沙特后，尽管工作繁忙，他还是报名参加了孔子学院的中文课程学习，利用业余时间坚持学习中文。“我想提升自己，学习中文对我的工作帮助很大，可以让我看到更大的世界。”

据院方介绍，这所孔子学院的学生人数不断增加。新学期报名人数是上学期的三倍，学院因此补充了师资力量，课程设置从一个级别增加到三个级别。

学院中方院长张新颖说，苏尔坦亲王大学孔子学院2023年6月成立，见证了中文教学在沙特的快速发展。新的学期，他们希望取得更大发展。

2019年，沙特宣布将把中文列入沙特中小学和高校教学大纲。中小学方面，2022年12月，沙特教育部表示，计划在700多所学校开设中文课程。高校方面，目前，沙特国王大学、阿卜杜勒·阿齐兹国王大学、努拉公主大学以及苏尔坦亲王大学已设置中文专业。

(责编：艾雯、崔译戈)