新华社北京9月10日电 题：美国危害世界经济的“锅”甩不出去

新华社记者

国际货币基金组织（IMF）等机构近期纷纷上调中国经济增长预期，中东地区的主权基金等国际资本持续“加仓”中国，今年上半年中国新设外资企业数近2.7万家，不少国家和企业期待搭乘中国发展快车。与此同时，美国《纽约时报》近期却刊发文章，谬称部分国家经济遭遇困境是因为对中国“过度依赖”,受到中国经济放缓拖累。美国媒体颠倒黑白，是在美国经济政策负面外溢效应不断显现的当下，意图将美国危害世界经济的责任甩出去。

这是4月23日在美国首都华盛顿拍摄的美国国会大厦。新华社记者刘杰 摄

美国作为世界第一大经济体和主要国际货币发行国，财政状况和政策选择对世界经济具有重要外溢效应，理应采取负责任的财政和货币政策。然而，美国长期滥用美元霸权，任性调整宏观经济政策，使一些新兴市场和发展中国家的债务问题加剧、金融市场动荡、经济遭受重创，严重阻碍全球经济复苏。

为应对新冠疫情冲击，美联储激进降息，从2020年3月开始连续下调利率区间至接近零，并开始实施所谓“无上限”量化宽松，进行了史无前例的货币“大放水”，美国通胀被迅速推高。为缓解通胀压力，美联储转头开启激进加息，短时间内把利率区间提高到5.25%至5.5%的水平。美联储降息、加息形成的“美元潮汐”收割全球财富、转嫁危机。当美联储大规模降息时，美国通过超发美元进口商品、投资他国等方式输出资本，劫掠他国；当美联储激进加息时，又导致全球流动性快速收紧、多种货币大幅贬值，以美元计价借贷的国家清偿债务压力骤增，不少发展中国家陷入了“汇率震荡-资本外流-融资成本升高-偿债困难”的困境。

“任性”的美国内部问题不断累积，更是成为危及全球经济金融稳定的一枚“定时炸弹”。上月5日，世界多国股市遭遇“黑色星期一”，其深层次原因正是投资者担心美国经济“硬着陆”的恐慌情绪蔓延。美国眼下通胀问题虽有所缓解，但就业、制造业等一系列经济数据不及预期，市场对美国通胀的担忧转为对经济陷入衰退的担忧，全球投资者信心因美国经济不确定性而动摇。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙撰文说，美国“当前的财政政策立场与长期财政可持续性不符”，从长期来看会使全球经济面临财政和金融稳定风险。美国财政政策长期“寅吃卯粮”，债务规模不断刷新纪录。7月底，美国联邦政府债务规模突破35万亿美元，半年多激增1万亿美元，持续引发全球担忧。1971年美国宣布美元与黄金脱钩，印钞和举债成为美国摆脱经济困局甚至制造“经济繁荣”的政策偏好。随着美联储政策的收与放，美元流动性潮落潮涨，作为全球资产定价之锚的美债收益率起起伏伏，对外围地区金融市场乃至实体经济稳定产生连锁效应。IMF曾发布报告指出，美国高财政赤字和债务为本国和全球经济制造日益重大的风险，美国政府亟待解决长期财政赤字问题。

与此同时，美国大肆推行保护主义，大搞“脱钩断链”，甚至将经贸问题武器化，严重破坏全球贸易秩序和正常经贸往来。美国频频动用制裁手段，滥施贸易保护主义，不断挑动地缘冲突，扰乱了以资源优化配置为导向的全球供应链产业链，给世界经济造成巨大冲击和伤害。

当今世界，从拒绝美国“选边站队”胁迫，到多元化投资配置，再到在全球经济治理中争取更大话语权，世界各国正携手推进更加公平合理的全球经济秩序。美国只顾自身私利，持续输出负面政策外溢效应，严重危害全球经济金融稳定，成为世界经济乱源，这个责任美国甩不出去。

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