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李强赴利雅得举行中国－沙特高级别联合委员会第四次会议并对沙特进行正式访问

2024年09月11日08:27 | 来源：新华网
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新华社利雅得9月10日电（记者田栋栋 马卓言）应沙特王储兼首相穆罕默德邀请，国务院总理李强9月10日下午乘包机离开北京，赴利雅得举行中国－沙特高级别联合委员会第四次会议并正式访问沙特。

应沙特王储兼首相穆罕默德邀请，国务院总理李强9月10日下午乘包机离开北京，赴利雅得举行中国－沙特高级别联合委员会第四次会议并正式访问沙特。新华社记者 饶爱民 摄

应沙特王储兼首相穆罕默德邀请，国务院总理李强9月10日下午乘包机离开北京，赴利雅得举行中国－沙特高级别联合委员会第四次会议并正式访问沙特。新华社记者 饶爱民 摄

当地时间10日晚，李强乘包机抵达利雅得哈立德国王机场。利雅得省副省长穆罕默德亲王、沙特商务大臣卡斯比和中国驻沙特大使常华等到机场迎接。

李强指出，中沙传统友谊深厚。建交34年来，在双方共同努力下，中沙关系实现跨越式发展，务实合作成果丰硕。2022年12月，习近平主席出席首届中阿、中海峰会并对沙特进行国事访问。一年多来，双方积极落实峰会重要成果，政治互信不断巩固，各领域交流合作稳步推进，在地区和国际事务中保持密切沟通和协调，持续丰富中沙全面战略伙伴关系内涵。

李强表示，此访期间，我将同穆罕默德王储兼首相就中沙关系及其他共同关心的问题深入交流，共话友谊、共商合作。期待通过此次访问，双方进一步加强发展战略对接，拓展各领域互利合作，夯实中沙人民友好基础，推动中沙关系向更高水平迈进，引领中海、中阿关系取得更大发展。

(责编：艾雯、崔译戈)

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