新华社日内瓦9月10日电（记者陈斌杰 曾焱）世界贸易组织2024年公共论坛10日在瑞士日内瓦开幕。本届公共论坛主题为“再全球化：更好的贸易，创造更好的世界”，将重点探讨再全球化如何推动贸易更具包容性，确保更多人从中受益。

世贸组织总干事伊维拉在论坛上表示，世贸组织日前发布的《2024世界贸易报告》指出，国际贸易有助于缩小经济体之间的收入差距，提高全球经济的包容性。

伊维拉说，1995年至2023年，扣除通货膨胀因素，全球人均收入增长约65%，中低收入经济体的人均收入增长近两倍，“自工业革命以来，穷国与富国的收入差距首次缩小”。

伊维拉强调，贸易保护主义并不能有效提升包容性，更多、更好的贸易才能让被边缘化的民众和经济体汇入全球经济的主流。

世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨表示，为提升贸易的包容性，进一步缩小经济体之间的收入差距，应当实施“整体性战略”，将开放贸易与支持性国内政策和有效的国际合作结合起来。

本届论坛为期4天，其间将举办138场会议，吸引来自政府、企业、学界和社会各界人士近4400人参加。

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