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星城中的文化对话

王佳可
2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为长沙岳麓书院一隅。
　　苏金朋摄（影像中国）

　　8月中旬，暑气渐消，来自33个国家的87名外国青年代表汇聚长沙，参加2024年世界青年发展论坛文化传承与创新主题论坛。一周时间里，他们踏访古迹新城，讲述青春故事，交流文化思考，畅想美好未来。

　　掠影历史文化

　　天上一颗星，地上长沙城。

　　长沙，北接洞庭，西屏岳麓，湘江水穿城而过，橘子洲浮碧江心，因天空中的长沙星而得名“星城”。长沙有着2500余年原址城建史，历经岁月变迁，烽火洗礼，蜕变为一座历史之城、革命之城、现代之城。

　　清晨，凉风习习，湖南博物院人头攒动，人声鼎沸。长沙马王堆汉墓陈列展厅，是人群最为密集之处。讲解员的解说细致入微，各国青年代表认真聆听。于西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口墓葬出土的一件件精美文物穿越2200余年时光，为异国青年们打开了解汉初历史文明风貌的轩窗：薄如蝉翼的丝织衣物实证西方文献中关于“丝国”的记载，工艺繁复的漆器反映汉代髹漆业的辉煌成就，斑斓奇幻的彩棺帛画蕴含当时人们对永生的渴望……这一切对他们而言既陌生，又熟悉。南非青年代表、说唱歌手艾法尼表示，他很喜欢这段“马王堆旅程”，汉代人希望在此世永生，在南非的文化传统中，人们对来生也寄予美好的期望与想象。由此看来，从古至今，无论中外，人们对生命有着共通的希冀与思考。

　　午后，阳光灿烂，雨花非遗馆内掌声阵阵，赞叹声不绝于耳。各国青年代表围坐在舞台四周，非遗剧目川剧变脸正在上演，面具变换和喷火环节令他们颇感惊喜，纷纷走到演员身边跃跃欲试，来自伊拉克的青年代表艾哈迈德·法提·艾哈迈德还在举起的折扇后模仿起变脸。在江永女书写就的中国传统二十四节气红墙前，青年代表驻足欣赏，这种长菱形、秀丽娟细的文字引起他们的好奇，当了解到它起源于湖南省永州市江永县，是世界上唯一一种只属于女性的文字后，他们纷纷拍照留念。印度青年代表迪维亚·马亨德拉·拉霍德对非遗馆内陈列的中式旗袍爱不释手。她说，自己非常喜欢这件旗袍的颜色、款式甚至纽扣，从这件衣服的设计制作上，她看到了中国传统服饰文化的传承与创新。

　　苗画、丝弦、民间刺绣、土家族织锦……湖南各民族在长期生产生活实践中创造出五彩斑斓的艺术文化，在漫长的岁月里融合演化，传承发展。来自澳大利亚的青年代表纳撒尼尔·泰克·黄·迪翁说，中华文化丰富多彩，博大精深，令人过目难忘。

　　寄望美好未来

　　在长沙“五一广场”及周边区域，经考古发掘出多朝代文化堆积层，丰富的文物遗存、出土文书和建筑遗迹证明，这里2000多年来一直是人口稠密的城市中心。“著处繁华矜是日，长沙千人万人出”，这是杜甫笔下昔日长沙人群熙攘的景象，今天长沙的热闹繁华更胜曾经。

　　大巴在笔直宽阔的道路上驶过，停在隆平水稻博物馆门前，各国青年代表走入馆中。在汉代粮仓模型陶仓楼、炭化稻谷、亚洲栽培稻、邢窑白瓷双耳罐等展柜前，他们仔细端详，深入了解中国稻作文化的发展历史，这些实物展品生动呈现出古诗中“楚人菰米肥”“蝉鸣稻叶秋”“公私仓廪俱丰实”的中国农耕文明景象。今天，地球上超过半数人口以稻谷为食，研究表明，稻谷栽培的伟大实践首先出现在中国大地。水稻的种植不仅养育了众多人口，也对人类的定居生活、城市的形成发展和文明的诞生起到重要作用。在现代稻作展厅，南非青年代表恩万特沙布·布丽吉特·姆孔度说，袁隆平院士的发明对中国很重要，对世界也很重要，杂交水稻事关农业安全和粮食安全，对于消除贫困、提升农民收入具有重要意义。

　　疾驰的高铁是中国经济高速发展的标志，也是各国青年代表从北京抵达长沙的交通工具。来自尼日利亚的青年代表伊萨赫·阿比奥拉（中文名白杨）是尼日利亚首位城铁女司机。得益于高质量共建“一带一路”，由中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土公司”）承建的尼日利亚阿卡铁路、阿布贾城铁先后通车。2006年，中土公司在白杨的家乡夸拉州伊洛林市招聘，刚刚高中毕业的她听说中国公司待遇好、信誉高，便前去应聘，而后进入中土公司。2013年，全线采用中国铁路技术标准的阿布贾城铁项目开始铺设轨道。2018年7月，阿布贾城铁开通，白杨是首批驾驶员中唯一的女性。白杨说，作为西非第一条轻轨，阿布贾城铁给当地人提供了全新的出行方式，大大缓解了城区的交通拥堵，大幅减少了交通事故的发生。城铁建设高峰期为当地提供直接就业岗位近5000个，项目通车后提供了更多就业机会。“那是力争上游的一种树，笔直的干，笔直的枝。”这是作家茅盾为白杨树写下的“礼赞”。白杨说，起这个中文名字，就是希望自己像白杨树一样“干净、挺拔、向上生长”。

　　2024年世界青年发展论坛文化传承与创新主题论坛现场，嘉宾对谈，激荡思想。全非学联主席瓦尼·阿列乌·贾西说，中国文化极具韧性，数千年来代代相传，得到良好的保护与传承，这是文明的力量，也是文化的力量。非洲联盟青年特使奇朵·克利奥帕特拉·姆潘巴说，“一直以来，中国都是文化守正创新的楷模。文化传承是我们建立身份认同的基石，也是指导我们行动的价值观。非洲和中国一样，丰富的文化织锦中交织着世代相传的故事、智慧和传统。这些文化元素不是死去的文物，而是鲜活的生命，它们塑造着我们的现在，也影响着我们的未来。”

　　湘江水畔，岳麓山下，橘子洲头，留下各国青年代表的足迹，他们探访古迹名胜，感受文化传承赋予长沙的文化底蕴与历史脉动。在马栏山视频文创园、潮宗街历史文化街区、湖南大学，兴文化，传文脉，不辍不绝的文化创新给他们带来耳目一新的难忘体验。回望历史，文化的传承创新常与青年相生相伴，也塑造着他们锐意进取的鲜明品格。这个8月，各国青年代表在长沙共聚一堂，寄望以青春的热忱弘扬人类的共同价值，创造人类共有的美好明天。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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