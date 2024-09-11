时元皓

费尔南多·伦德诗歌集《光芒四射的问题》。

第三十四届麦德林国际诗歌节海报。

费尔南多·伦德诗歌集《理想国的歌声》，曹谁译。

第三十四届麦德林国际诗歌节开幕式现场。

以上图片均为时元皓提供

7月中旬，在哥伦比亚第二大城市麦德林，拉美地区最大的诗歌盛会、世界三大诗歌节之一的麦德林国际诗歌节如期而至。来自40个国家的80名诗人带着各自的诗篇赴会，不同语言的诵读声在第三十四届麦德林国际诗歌节回响。

在城市各处的公共剧场，在社区图书室，在绿树掩映的广场公园，一首首呼应本届诗歌节主题“星球恋歌”的诗作被不时吟唱，传递出诗人们对自然的真挚歌颂、对战争的深刻反思、对和平与美好生活的热切祈盼。

绿意盎然的诗歌之都

麦德林市被誉为“永春之城”，在城中，麦德林河静静流淌。河边公园树荫下的躺椅上，市民们或小憩或交谈，野生水鸟不时造访；公路绿化带将马路一分为二，一边是呼啸而过的车辆，一边是慢跑或骑行的市民。搭乘缆车俯瞰全城，一栋栋砖红色房屋掩映在成行成片的绿色树木里，四面望去，都是连绵起伏的青山。

在麦德林市，人与自然和谐相处。麦德林国际诗歌节主席、哥伦比亚诗人费尔南多·伦德认为，自然是诗歌的永恒主题，抒发“对大地、对生命的爱”是诗人的责任。纵览世界诗歌史，在许多诗作中，诗人情感与大自然深度交织，在古老的英雄史诗《吉尔伽美什史诗》中，主要人物恩奇都不断摧毁猎人为捕猎设置的陷阱，体现出热爱自然、热爱生命的朴素思想。

参加本届诗歌节的各国诗人如何歌颂自然？在哥伦比亚诗人利巴尔多·瓦尔德斯看来，“在飞翔与飞翔间，蝴蝶绘制出宇宙，在呼吸与呼吸间，树木与我们交换气息”；在厄瓜多尔原住民基奇瓦民族诗人格拉迪斯·楚昆笔下，“风在呼啸，雨在歌唱，带给我们祖父母的神圣历史”……

意大利诗人萨拉·弗洛里安朗诵了自己的诗作《世界的形状》。印在纸上的诗歌是圆形的，如同地球一般。“我热爱自然，我相信宇宙万物将如同纱线一般相互关联，最终汇成同一股绳。我们应像照顾彼此一样照顾地球。”萨拉乐观地告诉笔者，这场关于地球的“恋歌”必是一曲欢快的歌谣。

举办诗歌节开幕式的卡洛斯·维耶科露天剧场依山而建，人们席地而坐，在山林的怀抱中感受诗的自然之力。微风偶尔掠过，树叶窸窣作响。“诗歌有一种再生的力量。它提醒我们要尊重自然，要注意可持续发展。”哥伦比亚国家图书馆馆长阿德里亚娜·马丁内斯在致辞中如是说。

“哥伦比亚地形多样、植被丰富，这是巨大的自然财富。人们为保护赖以生存的环境做出许多努力。”伦德对笔者说，他希望各国诗人在今年诗歌节写下对人与自然饱含关切的诗句，守护人类共同的地球家园。

孕育美好的和平祈盼

在麦德林市西部，著名旅游景点麦德林13区为群山环抱。遥望色彩斑斓的街区，好似哪位大手笔的画家打翻了调色盘。近看亦如是：墙壁上是天马行空的彩色壁画，每一级台阶都肆意绘有色彩张扬的涂鸦。阶梯上、壁画前，游客熙熙攘攘，当地青年伴随节奏明快的音乐起舞。难以想象，这样明媚多彩的街区上世纪还饱受毒品和暴力问题困扰。

麦德林13区是麦德林市乃至哥伦比亚的缩影。1964年，哥伦比亚爆发武装冲突，此后战事连绵不断，长时间动荡滋生毒品和暴力等社会问题。这样的背景促使伦德在1991年与几位同仁共同创立麦德林国际诗歌节，希望诗歌赋予人们信念和希望，让生活变得更加美好。

近年来，哥伦比亚国内局势趋于稳定，和平终现曙光，麦德林变为诗歌之都、创新之都。麦德林国际诗歌节也因提倡和平、团结、正义等人类共同价值，被联合国教科文组织认定为哥伦比亚的文化遗产。

“诗歌是和平的语言，也是人与人之间和解、拥抱、团结的语言。”正如伦德一直以来倡导的，对这颗星球的爱饱含着对世界和平的期许。于是，在麦德林国际诗歌节上，反思战争、向往和平、追求美好生活成为诗人笔下最常见的主题——

伊拉克诗人穆罕默德·卡尔希写道，“巴格达的躯体里燃烧着火焰，这座城市在我心中没有足够的根基，无法为我提供迷宫画廊中永恒旅途的辉煌”；马丁内斯热切期望，“诗歌能够在哥伦比亚追求和平与美好的道路上继续成为变革的主角”……

“为了安全，我们必须穿越沙漠和海洋”“顺着充气艇漂流的方向，姐妹俩用手划着”……在一次朗诵会上，索马里裔诗人拉丹·奥斯曼动情地读起这首诗。诗中的叙利亚难民少女冒着生命危险横渡大海，同样去国离乡的拉丹·奥斯曼对此感同身受，“我时常觉得，自己的一部分身体和灵魂还在索马里”。她无比希望祖国早日实现和平稳定，自己能够回家乡看看。

在伦德看来，反对战争、实现和平是世界面临的重要课题，中华文明倡导“中庸”与“和谐”，中国式现代化体现了独立自主、讲信修睦，中华优秀传统文化注重以人为本、以和为贵，这些思想体现着人文主义底蕴，蕴含着和平的文化内涵，中国为推进世界和平发展贡献了重要智慧。

中国声音的美妙回响

麦德林市西北部的半山腰上，几条缆车线串联起主要社区，在山下与地铁联通。一张票、二三十分钟，居住在城市边缘的居民便能抵达市中心。人们普遍认为，地理上的联通打破不同地区、不同贫富程度居民的心理隔阂，在增强城市人口流动性的同时提高就业率，这也是麦德林能够实现转型的原因之一。

打破隔阂、增进沟通，也是举办诗歌节的意义所在。“不同的精神世界、不同的诗歌传统、不同的思维方式、不同的解释世界的声音在此相遇。”伦德对笔者说，诗歌可以让人们以更自然的方式相互理解，彼此支持，“我想促进诗人的团结，让大家看到同一个世界，朝着同一个方向努力”。

在诗歌节活动上，当地青年志愿者米卡·尼沃拉担任翻译，常与诗人们聊天。他说，每个人都是一个宇宙，他希望了解他人的宇宙，“来自世界各国的诗人说着不同语言，有着相异的文化背景。在这里，他们分享各自的际遇和诗篇，我非常享受这样的互动与交流”。

在为期一周的诗歌节里，中国诗歌的声音在麦德林和周边城镇的广场和剧院中不断回响，吟诵着一个又一个文化交流的动人篇章。

诗歌节开幕式上，中国诗人、音乐人苏阳满怀深情地为观众献唱中文歌曲《水冰草》。夜幕降临，观众调亮手机，随节奏挥舞，犹如在天空汇聚点点星光。南非诗人莫阿弗里卡·莫卡蒂同台演唱，她不懂中文，但歌声与原作浑然天成。为何配合得如此默契？莫卡蒂告诉笔者，她的歌声从心而生。

几个住在麦德林市的女孩坐在笔者身后。其中一人说，听不懂中文并不影响她被音乐感动，平和却不失澎湃的歌声令她仿佛置身广阔原野；另一个女孩则信手在纸上用线条堆叠出抽象图案，既像植物根系蔓延开来，又仿佛高大树木枝叶四散，又或者，这是她心目中的“水冰草”？

在以哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯命名的图书馆，一场朗诵活动正在举行。台上，中国诗人曹波深情朗诵；台下听众中，一位老者认真聆听，不时做着笔记。这位名叫亨利·洛佩兹的老人曾去过中国，刚好到过曹波的故乡西安。洛佩兹告诉笔者，中国与拉丁美洲国家在文化方面有许多共通之处，“我们用最好的色彩、最好的声音来表达我们的情感，用不同的故事来讲述同样的追求”。

在巴勃罗·乌里布剧院举行的朗诵活动上，笔者遇到洪都拉斯诗人安娜莱亚·贝莱斯，她也是洪都拉斯文化、遗产和艺术部部长，刚刚结束中国山东之行。交谈中，贝莱斯提到一直想去故宫博物院看一看，却因行程紧张无暇前往。为此，中国诗人曹谁专门选择了一首以故宫为背景创作的诗歌进行朗诵，贝莱斯听后连连道谢。

从1994年开始，中国诗人接连参加麦德林国际诗歌节，伦德也成为中国诗人的好朋友。他四次访华，多次出席在中国举办的诗歌节活动。在伦德看来，中国是诗歌的国度，拉丁美洲民众知道中国的唐诗宋词，“中国文化是如此丰富、迷人，深深滋养着我。中国诗人与世界、中国文化与世界、中国与世界之间的互动也是我们经常探讨的话题”。伦德说，他期待中国诗人与世界各国诗人进行更多互动与交流。

不久前，伦德的诗歌集《理想国的歌声》在我国国内翻译出版。在本届诗歌节上，不少其他国家诗人也向中国诗人表达了关注与欣赏，希望将他们的作品介绍到自己的国家。借由诗歌，来自中国的声音将在更多国家和地区广为吟咏，中国文化的美好将被更多读者感知。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)