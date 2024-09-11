人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西多举措提升公共文化服务可及性

本报记者 宋亦然
2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　车身涂上色彩鲜艳、颇具地域特色的图案，搭载各种图书、显示屏幕、VR（虚拟现实）眼镜等，一辆普通的中型面包车就成了集图书馆、视听室和街头影院于一身的流动文化服务车。近日，在巴西首都巴西利亚，一批流动文化服务车交付使用。这些车辆将定期前往巴西各地的小城镇、农村和原住民定居点，确保每个目标社区每月至少享受一次文化服务。

　　流动文化服务车是巴西政府“文化之地”计划的一部分。目前，巴西政府已向位于偏远地区的23个城市交付了36辆流动文化服务车，覆盖巴西26个州中的16个。“通过流动文化服务车，我们进一步扩大了文化产品和服务的覆盖范围。”巴西文化部部长玛格丽特·梅内塞斯介绍，政府计划到2027年年底投资6亿雷亚尔（1美元约合5.6雷亚尔）兴建300个文化设施，助力提升公共文化服务可及性。

　　为促进文化产业发展，巴西政府于1991年制定了《文化激励法》，通过税收优惠政策支持文化项目发展。该法律覆盖表演艺术、视觉艺术、文学、音像制品、文化遗产保护等多个领域，近年来还被扩展到更多新兴文化形式。去年，巴西政府批准了投资总额达165亿雷亚尔的文化项目。据媒体估计，每投资1雷亚尔的文化资金，可带来1.6雷亚尔的回报，对社会经济产生积极影响。

　　巴西政府不断扩大公共文化服务覆盖面，力图缩小文化服务的地区差异。去年3月，巴西文化部颁布了“文化之地”计划，致力于与各州市政府合作，在不同地区扩建、翻新、升级各类文化设施，推动文化服务的均等化和多样化。该计划的主要内容包括建设“图书馆公园”“文化学院”等公共文化空间，以及推广流动文化服务车等。

　　“图书馆公园”作为地区大型文化设施，将建设面向公众的阅览室、活动室和剧院、礼堂等。“文化学院”主要面向社区，相对规模较小，不同社区可根据其实际需要和自身特点决定“文化学院”的功能设置。“我们的愿景不仅是简单地搭建一座建筑，而是鼓励社区根据自己的需求和目标打造独特的文化环境。”巴西文化部副部长塞西莉亚·德萨说。

　　据悉，巴西去年9月启动的新“加速增长计划”还将为“文化之地”计划拨款13亿雷亚尔，其中6亿雷亚尔资金将用于在巴西各地建设300个新的“文化学院”。

　　不久前，巴西国家图书馆基金会和巴西空军司令部签署了一项技术合作协议，双方将利用空军后勤部门向巴西各地分发图书和文化资料，旨在加强巴西书目和文献遗产的保护与传播。巴西国家图书馆基金会已与巴西海军签订类似协议。“通过这项合作协议，国家图书馆将能够触及巴西境内最偏远的角落。”巴西国家图书馆基金会负责人马可·卢凯西表示。

　　（本报里约热内卢9月10日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部