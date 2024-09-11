本报记者 宋亦然

车身涂上色彩鲜艳、颇具地域特色的图案，搭载各种图书、显示屏幕、VR（虚拟现实）眼镜等，一辆普通的中型面包车就成了集图书馆、视听室和街头影院于一身的流动文化服务车。近日，在巴西首都巴西利亚，一批流动文化服务车交付使用。这些车辆将定期前往巴西各地的小城镇、农村和原住民定居点，确保每个目标社区每月至少享受一次文化服务。

流动文化服务车是巴西政府“文化之地”计划的一部分。目前，巴西政府已向位于偏远地区的23个城市交付了36辆流动文化服务车，覆盖巴西26个州中的16个。“通过流动文化服务车，我们进一步扩大了文化产品和服务的覆盖范围。”巴西文化部部长玛格丽特·梅内塞斯介绍，政府计划到2027年年底投资6亿雷亚尔（1美元约合5.6雷亚尔）兴建300个文化设施，助力提升公共文化服务可及性。

为促进文化产业发展，巴西政府于1991年制定了《文化激励法》，通过税收优惠政策支持文化项目发展。该法律覆盖表演艺术、视觉艺术、文学、音像制品、文化遗产保护等多个领域，近年来还被扩展到更多新兴文化形式。去年，巴西政府批准了投资总额达165亿雷亚尔的文化项目。据媒体估计，每投资1雷亚尔的文化资金，可带来1.6雷亚尔的回报，对社会经济产生积极影响。

巴西政府不断扩大公共文化服务覆盖面，力图缩小文化服务的地区差异。去年3月，巴西文化部颁布了“文化之地”计划，致力于与各州市政府合作，在不同地区扩建、翻新、升级各类文化设施，推动文化服务的均等化和多样化。该计划的主要内容包括建设“图书馆公园”“文化学院”等公共文化空间，以及推广流动文化服务车等。

“图书馆公园”作为地区大型文化设施，将建设面向公众的阅览室、活动室和剧院、礼堂等。“文化学院”主要面向社区，相对规模较小，不同社区可根据其实际需要和自身特点决定“文化学院”的功能设置。“我们的愿景不仅是简单地搭建一座建筑，而是鼓励社区根据自己的需求和目标打造独特的文化环境。”巴西文化部副部长塞西莉亚·德萨说。

据悉，巴西去年9月启动的新“加速增长计划”还将为“文化之地”计划拨款13亿雷亚尔，其中6亿雷亚尔资金将用于在巴西各地建设300个新的“文化学院”。

不久前，巴西国家图书馆基金会和巴西空军司令部签署了一项技术合作协议，双方将利用空军后勤部门向巴西各地分发图书和文化资料，旨在加强巴西书目和文献遗产的保护与传播。巴西国家图书馆基金会已与巴西海军签订类似协议。“通过这项合作协议，国家图书馆将能够触及巴西境内最偏远的角落。”巴西国家图书馆基金会负责人马可·卢凯西表示。

（本报里约热内卢9月10日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 13 版）

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