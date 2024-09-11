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第三届全球人工智能峰会聚焦发展与挑战

2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社利雅得9月10日电  （记者王海洲、李宓）为期3天的第三届全球人工智能峰会10日在沙特首都利雅得拉开帷幕。本次峰会主题是“利用人工智能造福人类”，重点关注国家人工智能战略、生成式人工智能、实际应用、伦理道德、智慧城市等八大领域。

　　峰会主办方沙特数据与人工智能局主席阿卜杜拉·加姆迪在开幕式致辞中说，人工智能发展仍面临诸多挑战，团结合作是克服这些挑战的解决方案。

　　沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈表示，人工智能只是一种工具，不能取代人类能力。人和机器之间的关系是机器造福人类的伙伴关系。世界各国应一道努力，弥合数字鸿沟，让人与技术和谐共生。

　　据悉，此次峰会有来自100个国家和地区的450多位人工智能领域的专家学者，以主旨演讲、对话、圆桌讨论等多种形式探讨人工智能的发展与挑战。

　　沙特将人工智能作为经济转型的重点发展方向之一，从2020年起，已连续举办三届全球人工智能峰会。沙特数据与人工智能局最新发布的《沙特人工智能现状》报告称，预计2030年人工智能将贡献沙特12%的GDP（国内生产总值）。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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