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弘扬传统友好 深化团结合作（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

李 岩
2024年09月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　金秋九月，中非领导人齐聚北京，共同出席2024年中非合作论坛北京峰会，擘画中非关系发展新蓝图，开启团结合作新征程。习近平主席同来华出席峰会并进行国事访问的刚果（布）总统萨苏举行会谈，双方发表关于深化全面战略合作伙伴关系、构建高水平中刚命运共同体的联合声明。这充分体现了中刚关系的特殊性和示范性。

　　今年是中刚建交60周年。60年来，在两国领导人战略引领下，中刚始终真诚合作、携手发展，成为政治上彼此信赖的好朋友，经济上合作共赢的好伙伴。近年来，两国高层交往频繁，政治互信持续深化，务实合作稳步推进，为两国人民带来福祉，是中非友好合作精神的生动写照。中方将坚定支持刚果（布）当好中非合作论坛非方共同主席国，共同构建高水平中非命运共同体。

　　中刚携手深化政治互信。理念相近、相互信任、相互支持是中刚关系行稳致远的法宝。萨苏总统是中国人民的老朋友、好朋友。两国建交以来，萨苏总统先后17次访华，是访华次数最多的非洲国家领导人之一。中刚双方将以此次峰会和萨苏总统访华为契机，继续发挥元首外交引领作用，凝聚战略共识，密切多边协作，推动构建更加公正合理的国际秩序。刚方在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持，中方支持刚果（布）维护国家独立自主、反对外来干涉，走符合自身国情的发展道路，支持刚果（布）在国际和地区事务中发挥更大作用。

　　中刚携手推动务实合作。将天堑变通途的刚果（布）国家一号公路、耸立于刚果河畔的布拉柴维尔商务中心、将数字化带入刚果（布）千家万户的全国电信覆盖（三期）工程、服务区域航空枢纽的飞机维修中心……一个个中刚合作的标志性项目，是中非务实合作高标准、惠民生、可持续的缩影。中刚双方将用好中非合作论坛这一重要平台，推动共建“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略深度对接、协同增效，助力非洲发展振兴和联合自强。

　　中刚携手促进民心相通。中刚相隔遥远，但两国人民情感纽带紧紧相连。一批批中国医疗队员以仁心仁术为近500万名当地患者提供诊疗服务；在田间地头，中国专家带领非洲学员研究热带作物特点、指导当地农民提高种植技能，助力刚果（布）农业生产提质增效；在华留学的刚果（布）青年学生用所学知识为本国发展作出贡献……一个个民间友好的故事汇聚成中刚人民守望相助、团结友好的精彩篇章。中刚双方将以全球文明倡议为指引，积极落实2024年中非合作论坛北京峰会成果，扩大文化艺术、教育体育、智库媒体、妇女青年等各领域交往，促进中非文明交流互鉴，为中非合作提供更深厚的文化滋养和精神动力。

　　迈上新征程，中方愿同刚方一道，进一步弘扬传统友好，深化团结合作，不断丰富中刚全面战略合作伙伴关系内涵，携手构建高水平中刚、中非命运共同体。

　　（作者为中国驻刚果（布）大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月11日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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