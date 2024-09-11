本报记者 刘仲华 徐 馨

中国家电企业美的展区一角。

本报记者 刘仲华摄

2024年柏林国际消费电子展在德国柏林会展中心举行。

本报欧洲中心分社 肖 晶摄

在中国家电企业TCL展区，工作人员介绍相关产品。

本报欧洲中心分社 肖 晶摄

9月10日，为期5天的2024年柏林国际消费电子展在德国落下帷幕。今年是展会创办100周年，人工智能与可持续发展成为关注焦点。来自139个国家和地区的1800多家企业参展，其中，中国企业超过400家。海尔、海信、TCL、美的、荣耀等中国企业携最新产品和技术亮相，彰显创新实力，受到广泛关注。

聚焦行业创新发展新趋势

柏林国际消费电子展是全球消费电子和家用电器领域的重要展会，被视为行业发展的风向标。展会主办方负责人莱夫·林德纳表示，柏林国际消费电子展始终站在变革前沿。这里展示了现实生活中的创新，可以看到消费者对新技术的实时反应。

“当前，全球消费类电子产品和家电行业发展态势良好。”德国消费者和家电组织董事总经理莎拉·瓦内克介绍，2023年全球消费型科技产品的销售额约为1.2万亿美元，与上一年相比保持稳定。未来，价格合理的高端产品将持续受到消费者青睐，数字健康设备以及具备可持续性的家电产品也会受到市场欢迎，电子商务将进一步发展。

近年来，柏林国际消费电子展日益成为中国企业展示产品和拓展国际市场的重要平台，也是中国自主品牌向高端化提升的重要舞台。在柏林会展中心入口处，众多中国企业品牌的标志十分抢眼。在消费电子、传统与智能家电、智能家居、互动娱乐、智能健康、绿色出行等展馆，中国企业琳琅满目的电子产品、多样化的解决方案和售后服务，吸引了众多客商前来洽谈合作。

“我过去一年多次访问中国，中国的发展令人印象深刻。中国企业不断加快创新发展步伐，逐渐成为行业的领先者。非常欢迎中国企业参展。”林德纳表示。

人工智能创造生活新体验

随着各类家用智能设备逐渐融入日常生活，为人们带来前所未有的智慧生活体验，智能家居市场规模不断扩大。最新数据显示，2024年全球智能家居市场规模为845亿美元，预计到2029年将达到1164亿美元。

多家参展企业展示了在智能家居领域的最新技术和解决方案。西门子家用电器董事总经理迈克尔·梅尔纳特在西门子“智能花园”展台上介绍，西门子烤箱带有碗碟识别功能。用户只需将盘子放入烤箱，内置摄像头会拍摄并通过人工智能识别菜肴，烤箱会建议最佳的烹饪方法，并自行安排理想的程序与合适温度，直至达到个人所需的烹饪效果。“智能厨房系统让人们可以更轻松地管理日常生活，吃得更加健康。”

在海尔展区，智慧厨房、高端洗护、智慧储酒等系列智能家电吸引众多客户前来了解、体验。一名观众将冷鲜肉放入海尔智能冰箱内，冰箱根据食材的特点自动选择低温保存模式，避免营养成分流失。据海尔欧洲区总经理晏小明介绍，此次海尔重点展示的是欧洲生态系统“hOn”，该系统集AI、机器学习、智能传感器于一体，可同时管理海尔等品牌的多个产品。目前在hOn上注册的用户数量已经超过630万。近年来，海尔深耕欧洲高端家电市场，采用本土化研发、本土化制造、本土化营销策略，智能家电研发从单个产品到生态系统，不断满足消费者对智慧生活的需求。海尔已连续8年成为欧洲市场增长最快的家电品牌之一，2023年实现销售收入同比增长23.9%。

家电智能化发展让人们的视听享受更加便捷。在中国企业极米科技6日举行的新品发布会上，主持人打开最新激光电视AURA 2，相距仅10多厘米的幕布上立即呈现出高清画面。极米科技欧洲业务市场总监朱利安·拉贝介绍，AURA 2是极米科技最新智能创新产品，其搭载的投影光源技术可实现4K超高清分辨率，同时拥有超高动态对比度，让投影画面有更多层次感，画面细节更加精致。近年来，极米科技实施品牌出海战略与全球化业务布局，不断加大欧美市场研发力度。今年上半年，极米科技产品在法国、德国、西班牙、意大利等多个国家的投影仪市场销售额名列前茅。

人工智能的另一个应用场景是手机终端。荣耀终端有限公司首席执行官赵明在展会上发布了跨应用开放生态智能体AI Agent，同时宣布AI Agent将在荣耀Magic7系列上落地商用。赵明表示：“人工智能正在重塑智能终端行业，创造出越来越丰富多彩的智慧全场景体验。”

节能降耗助力可持续发展

人工智能、物联网和智能传感器等技术的应用，使家电产品能够根据用户需求和环境变化自我调节，最大限度降低能源消耗。环保与可回收材料的使用，也让家电行业更加绿色。

在“梦想舞台”展区，德国百年家电品牌美诺带来“未来款”概念吸尘器。这款吸尘器的所有零部件皆可拆卸并重新进入生产流程，从而实现零废物产出、全链条可回收目标。展区工作人员向记者介绍：“目前，手机行业已部分实现二手零部件回收再造，但家电行业在这方面做得还不多，希望这款概念机在展台上吸引更多关注。”

在TCL绿色产品展区，TCL冰箱研发总监魏建介绍了一款A级能耗冰箱。该产品通过平行流高效制冷系统、新型低密度低导热环保保温材料、整机系统仿真设计等措施，使冰箱的A级能效比该机型的D级能效提升了51%。

美的集团首次推出了应用美的AI ECO智慧节能解决方案的多款家电产品。美的集团国际智能化产品负责人黄浩民介绍，美的AI ECO智慧节能解决方案，运用搭载全新大数据预学习模型的AI节能算法，使家电能耗大幅降低，达到家电性能与节能的平衡。

绿色能源存储产品也是本届展会热点之一。中国企业正浩创新展出的移动储能系列可为户外、行车、家庭、行业提供简单、灵活的用电解决方案，为推动绿色能源发展、助力家庭能源独立提供新路径。

更多“中国智造”走出去，推动行业创新，实现互利共赢。德国博世和西门子等家电品牌所属的博西家电集团首席销售与服务官鲁道夫·克勒切尔表示，越来越多的创新和解决方案正通过竞争与合作不断涌现。中国企业和欧洲企业保持竞争与合作、交流与互鉴，相信这一趋势将继续推动行业发展。

（本报柏林9月10日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)