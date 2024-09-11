习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，提出中非要携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化。中非携手推进现代化六大主张得到非洲领导人广泛认同，形成了中非双方的政治共识，标志着中非对走向现代化的规律认识不断深化，对掌握自身命运的历史自觉不断增强，对引领全球南方加快现代化、推动世界现代化必将产生重大和深远影响。

六大主张揭示现代化发展规律，为中非携手推进现代化提供正确理念引领。实现现代化是发展中国家不可剥夺的正当权利，如何实现现代化，实现什么样的现代化，是摆在全球南方面前的历史课题。当前，中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。非洲也正经历新的觉醒，朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标稳步迈进。双方深化对现代化发展规律的共性认识，明确推进国家现代化建设既要遵循现代化一般规律，更要符合本国实际，要坚持走互利合作的阳光大道，要共同推动现代化惠及全体人民，要实现物质文明和精神文明协调发展，要坚持绿色发展，要维护和平稳定的发展环境，将指引双方更好地在现代化道路上彼此支持、相互借力、共同前进。

六大主张契合中非共同发展需求，为中非携手推进现代化打开广阔合作空间。加强治国理政经验交流，支持各国探索适合本国国情的现代化道路；深化工业、农业、基础设施、贸易投资等领域合作，树立高质量共建“一带一路”的标杆，共同打造落实全球发展倡议的样板；积极开展人才培养、减贫、就业等领域合作，提升人民在现代化进程中的获得感、幸福感、安全感；密切人文交流，在现代化进程中倡导不同文明相互尊重、包容共存，共同推动全球文明倡议结出更多硕果；帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，坚持共同但有区别的责任原则，共同推动全球绿色低碳转型；帮助非洲提升自主维护和平稳定的能力，推动全球安全倡议率先在非洲落地，促进高质量发展和高水平安全良性互动，共同维护世界和平稳定……这些合作举措是落实六大主张的具体行动，将为双方携手推进现代化注入强劲动能。

六大主张反映全球南方共同追求，将引领中非为推进世界现代化贡献更大力量。回顾历史，西方现代化进程曾给广大发展中国家带来深重苦难。第二次世界大战结束后，以中国和非洲为代表的第三世界国家相继实现独立和发展，不断纠正现代化进程中的历史不公。当前，全球南方正更加独立自主地探索现代化道路。中国式现代化为全球提供了一种全新的现代化模式，为更多国家独立自主探索适合自己的现代化道路增添了信心。公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全，这些理念不仅是中非共同的追求，也反映广大全球南方国家的普遍共识，是推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化的必然要求。

现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。中非在现代化征程上携手同行，推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化，必将引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为推进世界现代化作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 02 版）

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