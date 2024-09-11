为纪念中华人民共和国和挪威王国建交70周年，应中国国务院总理李强邀请，挪威首相斯特勒于2024年9月9日至11日对中国进行正式访问。中国国家主席习近平会见斯特勒首相，李强总理同斯特勒首相举行会谈。中挪双方一致同意建立两国绿色转型对话。

对话旨在促进联系与合作，以减少温室气体排放、保护和修复生物多样性、创造新的绿色产业和就业岗位。对话包括现有合作领域及有利于加快绿色转型的新倡议。为此双方将就以下议题协调开展对话：

·努力减缓与适应气候变化

·公平公正有序地向可再生能源及低排放解决方案转型

·通过可持续、基于自然的解决方案储存温室气体，修复和保护生物多样性

·可持续海洋管理和绿色航运

·塑料污染及与塑料污染相关的国际文书

·循环经济和可持续绿色价值链

两国相关主管部门、企业、组织根据共同利益和可用资源并在各自职责范围内在上述框架下开展合作和对话。双方可根据需要定期开展具体领域专题对话。双方也将通过对话在共同关心的多边进程中加强沟通。

两国外长每两年牵头召开一次会议，总结进展并为对话制定新目标。

（新华社北京9月10日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 02 版）

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