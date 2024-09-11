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第六届中国—东盟视听周开幕 中国东盟聚焦视听新业态

2024年09月11日00:14 | 来源：新华网
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　　由中国国家广播电视总局、越南通信传媒部、广西壮族自治区人民政府共同主办的第六届中国—东盟视听周9月10日晚在广西南宁开幕。

第六届中国—东盟视听周开幕式现场。新华社记者 张卓文 摄

　　中国国家广播电视总局副局长杨国瑞说，中国与东盟双方经贸联系日益紧密，作为双方人文交流的重要组成部分，中国—东盟广电视听媒体以鲜活生动的视听语言增进彼此了解，有力促进民心相通，不断引领双方媒体合作走深走实。

　　越南通信传媒部副部长阮青林在视频致辞中表示，本届视听周为推动区域内媒体合作提供了重要平台，凸显了媒体在跨越鸿沟、互信互通、国际创新等方面的深远影响。越南将通过视听合作深化东盟与中国之间的关系，强化民心相通纽带，促进合作新机遇。

　　广西壮族自治区党委常委、自治区人民政府副主席卢新宁表示，多年来，广西译制的山海情、琅琊榜等中国优秀视听作品在东盟国家广受欢迎。从东盟引进的影片以及双方合作的节目、栏目也为中国的观众带来了别样的视听享受。中国与东盟国家在视听领域的交流合作不断迈上新台阶。

　　本届视听周围绕“共享人文交流新机遇，共创视听合作新未来”的主题，将举办中国—东盟视听产业投资人大会等活动，突出产业合作，聚焦新业态，展现中国和东盟国家深化广电视听合作成果。（记者张卓文）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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