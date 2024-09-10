新华社南京9月10日电 题：合作共赢打造全球公共安全共同体——中外嘉宾共话全球安全治理

新华社记者邵艺博、朱国亮

全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会9月8日至10日在江苏连云港举行。来自122个国家、地区和国际组织的2100余名中外嘉宾就加强公共安全治理，深化公共安全国际合作进行广泛交流，表示愿携手打造全球公共安全共同体，持续提升全球公共安全治理水平，以保障各国人民都能在和平安全的环境中实现发展。

近年来，世界进入新的动荡变革期，全球安全挑战层出不穷。无论国际形势如何变幻，建设一个更加安全稳定的世界始终是民心所向、大势所趋，这需要国际社会合舟共济、合力应对。与会嘉宾认为，论坛机制为各方提供了共话安全形势、共享安全理念、共商安全对策的有效平台。

就跨境犯罪等现象，国际刑警组织主席埃尔拉斯说：“单一国家无法独立解决问题。构建广泛参与的全球安全治理体系对于保障全世界人民的生命和福祉至关重要。”

本届论坛主题为“变局下的合作共赢：打造全球公共安全共同体”，彰显了各国加强警务合作、共同应对严峻复杂公共安全形势的迫切愿望。

埃尔拉斯说，论坛主题与国际刑警组织的使命不谋而合。“让我们更加紧密地合作创新、团结战斗，携手应对各种挑战，构建一个让每个公民、每个社区、每个国家都能够感到安全、平安的未来。”

埃塞俄比亚联邦警察总署署长德梅拉什说，全球公共安全合作论坛（连云港）的创立切中了全球安全治理要害，论坛围绕公共安全领域创造了交流合作机遇，彰显了合作共赢的重要性。

乌兹别克斯坦内务部部长博博约诺夫介绍了乌方开展跨境合作打击犯罪的情况，号召各国高效利用论坛创造的机遇，进一步加强合作。他表示，乌方愿与外国执法机构和国际合作组织发展互利共赢的全方面伙伴关系。

眼下，新一代信息技术、人工智能、生命科学等产业变革，在提升人类生活水平的同时，也催生出电信网络诈骗、暗网犯罪等新型跨国犯罪，对公共安全的冲击愈加明显。

马来西亚副总理扎希德说，面对犯罪分子利用现代技术违法的挑战，警务部门应提升响应效能，加强跨境情报的分享，构建强大的合作伙伴关系。近年来，马方与中国开展的打击网络犯罪合作已取得收效。

哈萨克斯坦内务部部长萨杰诺夫建议，进一步挖掘现代科学技术在保障安全中的重要作用，大数据分析、人工智能、生物统计学等领域创新可促进提高预防犯罪和执法措施效力。

所罗门群岛警察、国家安全与惩教部部长塔南加达说，全球安全倡议考量到了太平洋岛屿国家所面临的挑战，为推动完善国际安全治理构建了清晰框架和路径，有助于促进各方共担责任、共同创造更加安全和繁荣的未来。

“塞尔维亚内务部是值得中方信赖的合作伙伴。”塞尔维亚副总理兼内务部部长达契奇说，塞中两国主管部门签署了多项安全领域协议，旨在保障和造福在华塞尔维亚公民和旅塞中国公民。

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